Xiaomi CEO'su Lei Jun, elektrikli otomobilleri için ilginç bir test yaptı. Bu test, bataryalarda kullanılan zırhın gerçekte ne kadar dayanıklı olduğunu gözler önüne serdi.

Çinli teknoloji devi Xiaomi'den çok ilginç bir hamle geldi. Şirket CEO'su Lei Jun, elektrikli otomobillerinde kullandıkları bataryaların kaplamasına "Webtekno usulü" sağlamlık testi yaptı. Lei Jun'un sağlamlık testi, elektrikli otomobil satın almayı düşünenler için oldukça önemli.

Xiaomi, daha önce yaptığı açıklamalara göre otomobil bataryalarında özel bir kaplama kullanıyor. Bu kaplamanın kurşun geçirmediğini aktaran şirket, bundan kaynaklı olarak da elektrikli otomobillerinin yüksek güvenlik seviyesinde olduğunu savunuyor. İşte Lei Jun'un yaptığı test de tam olarak bununla ilgiliydi. Xiaomi CEO'sunun gerçekleştirdiği test, kaplamanın gerçekte ne kadar dayanıklı olduğunu gözler önüne serdi.

Xiaomi otomobillerdeki batarya zırhının ne kadar dayanıklı olduğunu gösteren test:

Xiaomi, bu test kapsamında bir karpuz kullandı. Karpuzu kendi üretimleri olan zırhla kaplayan şirket, daha sonra da zırhlı karpuzu 6 katlı bir binanın çatısından aşağıya attı. Düşen karpuz, en azından dışarıdan bakıldığı zaman sapasağlam görünüyordu. Ancak paylaşılan videoda iç kısımda neler olduğu gösterilmiyor.

Elektrikli otomobillerin bataryaları, bu araçlar için en büyük riski taşıyan bölüm olarak biliniyor. Batarya zırhının delinmesi ve içerideki pillerin zarar görmesi, büyük bir yangın riskine neden olabilir. Hâl böyle olunca da Xiaomi, kendi otomobillerinde böyle bir risk olmadığını göstermiş oldu. Tabii bu tür bir testin çok yüksek hızla giden bir SU7 için geçerli olup olmadığına ilişkin bir şey söylemek çok zor. Neticede SU7 Ultra, 350 km/s hız yapan bir otomobil. Böyle bir hızda yaşanacak kaza, herhangi bir otomobilden sağ çıkma olasılını oldukça düşürür...