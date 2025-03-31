Xiaomi akıllı ev ürünlerine bir yenisini ekleyerek yeni akıllı perdesini tanıttı.

Xiaomi, Çin pazarında kompakt tasarımıyla dikkat çeken Mijia Hidden Smart Curtain adlı yeni akıllı perdesini tanıttı.

Bu yeni ve küçük cihaz, evinizde yer alan diğer akıllı ev ürünleriyle de uyumlu bir şekilde çalışabiliyor. Mijia Hidden Smart Curtain; uzaktan kumanda, kendi uygulaması ve sesli komutlar aracılığıyla kontrol edilebiliyor.

Xiaomi'nin akıllı perdesi nasıl çalışıyor?

Ayrıca dilerseniz belirlenen zamanlarda otomatik açılıp kapanması için programlayabiliyorsunuz. En dikkat çekici özelliği ise hafif bir çekişle aktive edilebilmesi. Kullanıcılar perdeyi hafifçe çektiğinde, motor hareketi tamamlamak için devreye giriyor.

Xiaomi’nin bu yeni akıllı perdesinin motoru, 110 kg’a kadar kumaş taşıyabiliyor ve çalışırken yalnızca 30db gibi düşük bir ses seviyesine sahip.

Mijia Hidden Smart Curtain, Çin’de 599 CNY (yaklaşık 82 dolar) fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda. Ürünün küresel pazarda satışa sunulup sunulmayacağı yönünde ise şirketten bir açıklama gelmiş değil.