Xiaomi, üst düzey özelliklere sahip yeni akıllı gözlüğünü duyurdu. MIJIA Smart Audio Glasses 2 olarak isimlendirilen gözlük, ultra dayanıklı olsa da fiyatı biraz tuzlu.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, MIJIA markası altında yeni bir akıllı gözlük duyurdu. "Smart Audio Glasses 2" olarak isimlendirilen akıllı gözlük, Xiaomi'nin Meta ile Ray-Ban iş birliğinde geliştirilen akıllı gözlüklere daha sıkı rakip olmasını sağlayacak.

Xiaomi'nin yeni akıllı gözlüğü, oldukça hafif, şık ve rahat bir gözlük. Sadece 27,6 gram ağırlığındaki ürünün çerçevesi, özel testlerden geçirildi ve 15 bin bükülmeye karşı dayanıklı. Gözlüğün sadece 5 milimetrelik çerçeveleri ise kullanım rahatlığı sağlayacak.

Karşınızda Xiaomi MIJIA Smart Audio Glasses 2

Xiaomi'nin yeni akıllı gözlüğünün yerleşik kamerası yok ancak bu gözlükte oldukça gelişmiş bir mikrofon sistemi bulunuyor. Gürültü engelleme özelliğine sahip olan 4 adet mikrofon, sahip olduğu algoritma ile üst düzey ses aktarım imkânı sunuyor. Öte yandan; tam şakağa denk gelen yerde bulunan bir buton, akıllı gözlüğün sesli not özelliğini aktifleştiriyor. Sahip olduğu IP54 sertifikası ile su ve toza karşı dayanıklılık gösteren gözlük, sesli asistan desteği de sunuyor.

Xiaomi MIJIA Smart Audio Glasses 2, 12 güne kadar bekleme süresine sahip olan bir akıllı gözlük. 12 saate kadar müzik çalma ve 9 saat konuşma süresi vadeden cihaz, sadece 1 saatte tam şarj olabiliyor. Bu akıllı gözlük için kitle fonlaması programı oluşturan Xiaomi, Smart Audio Glasses 2 için 140 dolar istiyor.