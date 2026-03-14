Xiaomi, Neden İlk Telefonu Mi 1'i Alanların Parasını Yıllar Sonra İade Etti? İşte "Vay Be!" Diyeceğiniz Yanıtı

Xiaomi, 2021 yılında 2011'de çıkan ilk telefonu Mi 1'i alan herkese parasını iade etti. Peki neden?

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, dünyanın en büyük tüketici elektroniği firmalarıdnan biri konumunda yer alıyor. En öne çıkan ürünlerinden biri de şüphesiz akıllı telefonlar. Biz de bu içeriğimizde Xiaomi’nin ilk akıllı telefonuyla ilgili duyunca sizi çok şaşırtacak çok ilginç bir hikâye ile karşınızdayız.

Xiaomi, 2021 yılında hiç kimsenin beklemediği bir hamle yaparak uzun yıllar önce çıkan ilk telefonu Mi 1’i ön siparişle satın alan herkese paralarının iade edileceğini açıklamıştı. Peki bunun nedeni neydi? İşte o hikâye.

Şirketten bir teşekkür jesti ve sadakat gösterisi

Xiaomi’nin Mi 1 alanlara paralarını iade etmesinin arkasında telefonla ilgili bir problem yatmıyor. Şirket, direkt olarak Mi 1’in 10. yılı şerefine telefonu alanlara para iadesi sürprizi yaptı. Yani anlayacağınız bir teşekkür ve sadakat göstergesi olarak bu tarihe geçen bir hamleye imza attı.

57 milyon dolara yakın para ödendi

Mi 1 modeli, 2011 yılında Xiaomi için her şeyi değiştiren bir cihaz olarak 308 dolarlık çok rekabetçi bir fiyat ile satışa çıkmıştı. Bu telefon, şirketin uygun fiyata iyi özellikler sunma stratejisinin başlangıcıydı ve ses getirmişti. Cihaz, ilk başta toplamda 184.600 adet satmıştı.

308 dolardan 184 bin 600 adet satıldığını düşünürsek 2021 yılında Xiaomi, toplamda 54 milyon dolarlık iade yaptı. Bu iadelerin nakit olarak değil de kendi mağazalarında kullanılabilen mağaza kredisi, dijital bakiye gibi yöntemlerle yapıldığını belirtmek gerek. Yine de oldukça güzel bir hamle olduğunu söyleyebiliriz.

Yani anlayacağınız Xiaomi, yıllar içinde yükselerek dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden birine dönüşmesine rağmen ilk müşterilerini hâlâ unutmadığını gösterdi ve bir saygı duruşu olarak bu hamleyi yaptı.