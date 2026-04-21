Huawei, Özellikleriyle Büyüleyen Pura 90 Serisi Telefonlarını Tanıttı

Dünyanın en önde gelen akıllı telefon üreticilerinden biri olan Huawei, dün bir lansman gerçekleştirerek yeni telefonlarını bizlerle buluşturdu. Dev firma, amiral gemisi seviyesinde özellikler sunan Pura 90 ve Pura 90 Pro ve Pro Max isimli cihazlarını da bu lansman aracılığıyla resmen tanıttı.
Huawei Pura 90 modelinde ön tarafta Apple’ın Dinamik Adası’na benzeyen tasarımlı ve ince çerçeveli bir ekran görüyoruz. Arkada ise sol üstte konumlanan ve üçgen şeklini andıran bir kamera kurulumu var. Pura 90 Pro ve Pro Max’te ise yine arkada üçgen şeklinde adada kamera kurulumu karşımıza çıkıyor. Önde ise ince çerçeveli ve delikli ekran var.
Huawei Pura 90 teknik özellikleri
|Ekran
|6,8 inç, 2856x1320 piksel, 120 Hz, OLED
|İşlemci
|Kirin 9010S
|RAM
|12/16 GB
|Depolama
|256/512 GB
|Arka kamera
|50 MP + 50 MP + 12,5 MP
|Ön kamera
|50 MP
|Batarya
|6500 mAh (100W)
|İşletim sistemi
|HarmonyOS 6.1
Huawei Pura 90 modeli siyah, beyaz ve mor seçeneklerle sunulacak. Telefonun 12/256 GB'lık başlangıç versiyonu 585 euro'luk fiyat ile satışa çıkıyor. En üst model 16/512 GB'ta ise 710 euro'luk fiyat var.
Huawei Pura 90 Pro teknik özellikleri
|Ekran
|6,6 inç, 1256 x 2760 piksel, 120 Hz, OLED
|İşlemci
|Kirin 9030S
|RAM
|12/16 GB
|Depolama
|256 GB / 512 GB / 1 TB
|Arka kamera
|50 MP + 50 MP + 12,5 MP
|Ön kamera
|13 MP
|Batarya
|6000 mAh (66W)
|İşletim sistemi
|HarmonyOS 6.1
Pura 90 modeli; pembe, turuncu, beyaz ve siyah renk seçenekleriyle sunulacak. Telefonun 12/256 GB'lık başlangıç versiyonu 806 dolarlık fiyata sahip. En üst seviye 16 GB + 1 TB versiyon ise 1.099 dolarlık fiyata satılıyor.
Huawei Pura 90 Pro Max teknik özellikleri
|Ekran
|6,9 inç, 1308 x 2880 piksel, 120 Hz, OLED
|İşlemci
|Kirin 9030S
|RAM
|12/16 GB
|Depolama
|256 GB / 512 GB / 1 TB
|Arka kamera
|50 MP + 200 MP + 40 MP
|Ön kamera
|13 MP
|Batarya
|6000 mAh (100W)
|İşletim sistemi
|HarmonyOS 6.1
Pura 90 Pro Max modeli turuncu, mor, zümrüt gölü, altın ve siyah renklerle sunuluyor. Telefonun 12/256 GB'lık başlangıç versiyonu 953 dolarlık fiyata sahip. En üst seviye 16 GB + 1 TB versiyon ise 1.246 dolarlık fiyata sahip.