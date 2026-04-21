Huawei, Özellikleriyle Büyüleyen Pura 90 Serisi Telefonlarını Tanıttı

Huawei, yeni amiral gemisi Pura 90 serisi telefonlarını tanıttı. Standart, Pro ve Pro Max'ten oluşan cihazların her biri özellikleriyle dikkat çekiyor.

Dünyanın en önde gelen akıllı telefon üreticilerinden biri olan Huawei, dün bir lansman gerçekleştirerek yeni telefonlarını bizlerle buluşturdu. Dev firma, amiral gemisi seviyesinde özellikler sunan Pura 90 ve Pura 90 Pro ve Pro Max isimli cihazlarını da bu lansman aracılığıyla resmen tanıttı.

Huawei Pura 90 modelinde ön tarafta Apple’ın Dinamik Adası’na benzeyen tasarımlı ve ince çerçeveli bir ekran görüyoruz. Arkada ise sol üstte konumlanan ve üçgen şeklini andıran bir kamera kurulumu var. Pura 90 Pro ve Pro Max’te ise yine arkada üçgen şeklinde adada kamera kurulumu karşımıza çıkıyor. Önde ise ince çerçeveli ve delikli ekran var.

Huawei Pura 90 teknik özellikleri

Ekran 6,8 inç, 2856x1320 piksel, 120 Hz, OLED İşlemci Kirin 9010S RAM 12/16 GB Depolama 256/512 GB Arka kamera 50 MP + 50 MP + 12,5 MP Ön kamera 50 MP Batarya 6500 mAh (100W) İşletim sistemi HarmonyOS 6.1

Huawei Pura 90 modeli siyah, beyaz ve mor seçeneklerle sunulacak. Telefonun 12/256 GB'lık başlangıç versiyonu 585 euro'luk fiyat ile satışa çıkıyor. En üst model 16/512 GB'ta ise 710 euro'luk fiyat var.

Huawei Pura 90 Pro teknik özellikleri

Ekran 6,6 inç, 1256 x 2760 piksel, 120 Hz, OLED İşlemci Kirin 9030S RAM 12/16 GB Depolama 256 GB / 512 GB / 1 TB Arka kamera 50 MP + 50 MP + 12,5 MP Ön kamera 13 MP Batarya 6000 mAh (66W) İşletim sistemi HarmonyOS 6.1

Pura 90 modeli; pembe, turuncu, beyaz ve siyah renk seçenekleriyle sunulacak. Telefonun 12/256 GB'lık başlangıç versiyonu 806 dolarlık fiyata sahip. En üst seviye 16 GB + 1 TB versiyon ise 1.099 dolarlık fiyata satılıyor.

Huawei Pura 90 Pro Max teknik özellikleri

Ekran 6,9 inç, 1308 x 2880 piksel, 120 Hz, OLED İşlemci Kirin 9030S RAM 12/16 GB Depolama 256 GB / 512 GB / 1 TB Arka kamera 50 MP + 200 MP + 40 MP Ön kamera 13 MP Batarya 6000 mAh (100W) İşletim sistemi HarmonyOS 6.1

Pura 90 Pro Max modeli turuncu, mor, zümrüt gölü, altın ve siyah renklerle sunuluyor. Telefonun 12/256 GB'lık başlangıç versiyonu 953 dolarlık fiyata sahip. En üst seviye 16 GB + 1 TB versiyon ise 1.246 dolarlık fiyata sahip.