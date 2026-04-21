Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Huawei, Özellikleriyle Büyüleyen Pura 90 Serisi Telefonlarını Tanıttı

Huawei, yeni amiral gemisi Pura 90 serisi telefonlarını tanıttı. Standart, Pro ve Pro Max'ten oluşan cihazların her biri özellikleriyle dikkat çekiyor.

Gökay Uyan

Dünyanın en önde gelen akıllı telefon üreticilerinden biri olan Huawei, dün bir lansman gerçekleştirerek yeni telefonlarını bizlerle buluşturdu. Dev firma, amiral gemisi seviyesinde özellikler sunan Pura 90 ve Pura 90 Pro ve Pro Max isimli cihazlarını da bu lansman aracılığıyla resmen tanıttı.

Huawei Pura 90 modelinde ön tarafta Apple’ın Dinamik Adası’na benzeyen tasarımlı ve ince çerçeveli bir ekran görüyoruz. Arkada ise sol üstte konumlanan ve üçgen şeklini andıran bir kamera kurulumu var. Pura 90 Pro ve Pro Max’te ise yine arkada üçgen şeklinde adada kamera kurulumu karşımıza çıkıyor. Önde ise ince çerçeveli ve delikli ekran var.

Huawei Pura 90 teknik özellikleri

Ekran 6,8 inç, 2856x1320 piksel, 120 Hz, OLED
İşlemci Kirin 9010S
RAM 12/16 GB
Depolama 256/512 GB
Arka kamera 50 MP + 50 MP + 12,5 MP
Ön kamera 50 MP
Batarya 6500 mAh (100W)
İşletim sistemi HarmonyOS 6.1

Huawei Pura 90 modeli siyah, beyaz ve mor seçeneklerle sunulacak. Telefonun 12/256 GB'lık başlangıç versiyonu 585 euro'luk fiyat ile satışa çıkıyor. En üst model 16/512 GB'ta ise 710 euro'luk fiyat var.

Huawei Pura 90 Pro teknik özellikleri

Ekran 6,6 inç, 1256 x 2760 piksel, 120 Hz, OLED
İşlemci Kirin 9030S
RAM 12/16 GB
Depolama 256 GB / 512 GB / 1 TB
Arka kamera 50 MP + 50 MP + 12,5 MP
Ön kamera 13 MP
Batarya 6000 mAh (66W)
İşletim sistemi HarmonyOS 6.1

Pura 90 modeli; pembe, turuncu, beyaz ve siyah renk seçenekleriyle sunulacak. Telefonun 12/256 GB'lık başlangıç versiyonu 806 dolarlık fiyata sahip. En üst seviye 16 GB + 1 TB versiyon ise 1.099 dolarlık fiyata satılıyor.

Huawei Pura 90 Pro Max teknik özellikleri

Ekran 6,9 inç, 1308 x 2880 piksel, 120 Hz, OLED
İşlemci Kirin 9030S
RAM 12/16 GB
Depolama 256 GB / 512 GB / 1 TB
Arka kamera 50 MP + 200 MP + 40 MP
Ön kamera 13 MP
Batarya 6000 mAh (100W)
İşletim sistemi HarmonyOS 6.1

Pura 90 Pro Max modeli turuncu, mor, zümrüt gölü, altın ve siyah renklerle sunuluyor. Telefonun 12/256 GB'lık başlangıç versiyonu 953 dolarlık fiyata sahip. En üst seviye 16 GB + 1 TB versiyon ise 1.246 dolarlık fiyata sahip.

Akıllı Telefon Huawei

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Avengers: Endgame, Çekilen Yeni Sahnelerle Yeniden Vizyona Girecek: Hikaye Doomsday'e Bağlanacak

Avengers: Endgame, Çekilen Yeni Sahnelerle Yeniden Vizyona Girecek: Hikaye Doomsday'e Bağlanacak

iPhone 18 Hakkında Her Şey: Sürpriz Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Özellikleri…

iPhone 18 Hakkında Her Şey: Sürpriz Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Özellikleri…

A101, Bu Hafta Ucuza Samsung Televizyonlar ve TV'nizi Android Yapan Xiaomi TV Box Satacak

A101, Bu Hafta Ucuza Samsung Televizyonlar ve TV'nizi Android Yapan Xiaomi TV Box Satacak

Tofaş'ın Kuş Serisi Şahin, Doğan ve Kartal'ın Atası Olan Otomobil: Fiat Regata

Tofaş'ın Kuş Serisi Şahin, Doğan ve Kartal'ın Atası Olan Otomobil: Fiat Regata

VW TDI Yazısındaki Kırmızı Harfler Ne Anlama Geliyor?

VW TDI Yazısındaki Kırmızı Harfler Ne Anlama Geliyor?

Arabada USB Portları Neden Yavaş Şarj Eder, Hızlı Şarj İçin Ne Gerekir?

Arabada USB Portları Neden Yavaş Şarj Eder, Hızlı Şarj İçin Ne Gerekir?

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com