Arkadan Bakınca iPhone'a Benzeyen Aşırı Uygun Fiyatlı Telefon POCO C81 Tanıtıldı

POCO, aşırı uygun fiyatlı yeni telefonu C81'i tanıttı. İşte özellikleri ve fiyatı.

Gökay Uyan / Editor

Xiaomi bünyesinde faaliyet gösteren POCO, sunduğu uygun fiyatlı modelleriyle Türkiye’de de çok ilgi görmeyi başaran bir markaydı. Şimdi ise şirket, C serisi telefonlarına bir yenisini daha ekledi ve gerçekleştirdiği bir lansman ile C81 modelini tanıttı. Cihaz, 4G bir telefon olarak karşımıza çıkıyor.

POCO C81 modeli, çok uygun fiyata sunulacak bütçe dostu bir telefon. Arka tarafında standart iPhone 17 modelini andıran pil şeklinde adaya yerleştirilmiş ikili kamera kurulumu var. Önde ise çentikli bir ekran bizi karşılıyor.

POCO C81 teknik özellikleri

Ekran 6,9 inç, HD+, 120 Hz, LCD
İşlemci Unisoc T7250
RAM 4 GB
Depolama 64 GB
Arka kamera 13 MP + yardımcı sensör
Ön kamera 8 MP
Batarya 6300 mAh (15W)
İşletim sistemi

POCO C81 modeli; altın, mavi ve siyah renk seçenekleriyle kullanıcıların beğenisine sunulacak. Sadece 4 GB ve 64 GB versiyonuyla satılacak telefonun fiyatı 115 dolar olarak açıklandı.

