Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Çok Uygun Fiyata 7000 mAh Bataryayla Gelen POCO M8 5G Tanıtıldı

Xiaomi bünyesindeki POCO, çok uygun fiyata 7000 mAh batarya sunan M8 5G modelini tanıttı.

Gökay Uyan

Xiaomi çatısı altında faaliyetlerini sürdüren ve ülkemizde de ilgi gören POCO, özellikle uygun fiyata sunduğu telefonlarıyla öne çıkmayı başaran bir markaydı. Şimdi ise firma bütçe dostu telefonlarına bir yenisini daha eklediğini duyurdu. M8 5G ismini alan modelin global lansmanı gerçekleştirildi.

Telefonun arka tarafında sol üste alt alta yerleştirilen bir kamera kurulumu görüyoruz. Önde ise delikli ekran tasarımı tercih edilmiş. Cihaz, uygun fiyata bataryası başta olmak üzere iddialı özellikler sunuyor. Gelin detaylarına bakalım.

POCO M8 teknik özellikleri ve fiyatı
Ekran 6,9 inç, 1080x2340 piksel, 144 Hz, LCD
İşlemci Snapdragon 6s Gen 3
RAM 6/8 GB
Depolama 128/256 GB
Arka kamera 50 MP (f/1.8) + yardımcı lens
Ön kamera 8 MP
Batarya 7000 mAh (33W)
İşletim sistemi HyperOS 2 (Android 15)

Siyah ve beyaz renk seçenekleriyle sunulacak PCO M8 5G modeli 6 GB + 128 GB’lık versiyonunda 189 dolarlık fiyata sahip. 8 GB + 256 GB versiyon ise 219 dolardan satışa çıkacak.

iPhone 18 Hakkında Her Şey: Sürpriz Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Özellikleri…

iPhone 18 Hakkında Her Şey: Sürpriz Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Özellikleri…

A101, Uygun Fiyata Samsung Galaxy S26 Ultra, S25 Ultra, Z Flip7 FE Satmaya Başladı!

A101, Uygun Fiyata Samsung Galaxy S26 Ultra, S25 Ultra, Z Flip7 FE Satmaya Başladı!

BİM, Bu Hafta Çok Uygun Fiyata Philips Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı

BİM, Bu Hafta Çok Uygun Fiyata Philips Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı

Arkasında iPhone 2G Anakartı Bulunan 480 Bin TL'lik iPhone 17 Pro Tanıtıldı: Karşınızda "iPhone 2007"

Arkasında iPhone 2G Anakartı Bulunan 480 Bin TL'lik iPhone 17 Pro Tanıtıldı: Karşınızda "iPhone 2007"

Akü Koysaydınız: HONOR, 11.000 mAh Bataryalı Telefon Tanıtacak!

Akü Koysaydınız: HONOR, 11.000 mAh Bataryalı Telefon Tanıtacak!

2026'da Dünyada En Çok Satan Akıllı Telefon Markaları Belli Oldu

2026'da Dünyada En Çok Satan Akıllı Telefon Markaları Belli Oldu

iPhone 18 Pro'nun Renk Seçenekleri Ortaya Çıktı: Yeni Renge Hayran Kalacaksınız!

iPhone 18 Pro'nun Renk Seçenekleri Ortaya Çıktı: Yeni Renge Hayran Kalacaksınız!

Samsung, Galaxy S26'nın Çok Sevilen Yapay Zekâ Özelliklerini Galaxy S24'e Getirecek!

Samsung, Galaxy S26'nın Çok Sevilen Yapay Zekâ Özelliklerini Galaxy S24'e Getirecek!

A101, Bu Hafta Normalden 7 Bin TL Daha Ucuza 50 İnç QLED 4K Samsung TV Satacak

A101, Bu Hafta Normalden 7 Bin TL Daha Ucuza 50 İnç QLED 4K Samsung TV Satacak

Beynimiz Yandı: 2. El Otomobil Fiyatları Arttı (Ama Aslında Düştü)

Beynimiz Yandı: 2. El Otomobil Fiyatları Arttı (Ama Aslında Düştü)

Avengers: Endgame, Çekilen Yeni Sahnelerle Yeniden Vizyona Girecek: Hikaye Doomsday'e Bağlanacak

Avengers: Endgame, Çekilen Yeni Sahnelerle Yeniden Vizyona Girecek: Hikaye Doomsday'e Bağlanacak

Yüksek KM’deki Bir Otomatik Vites Araba Nasıl Kullanılmalı?

Yüksek KM’deki Bir Otomatik Vites Araba Nasıl Kullanılmalı?

Yeni CS2 Güncellemesi Ortalığı Karıştırdı: FPS'ler Uçtu, Silah Bug'ı Kanser Etti

Yeni CS2 Güncellemesi Ortalığı Karıştırdı: FPS'ler Uçtu, Silah Bug'ı Kanser Etti

Assassin's Creed Black Flag Resynced Daha Tanıtılmadan Sızdı: İşte Ekran Görüntüleri ve Yeni Fragmandan Kısa Bir Kesit! [Video]

Assassin's Creed Black Flag Resynced Daha Tanıtılmadan Sızdı: İşte Ekran Görüntüleri ve Yeni Fragmandan Kısa Bir Kesit! [Video]

