Xiaomi bünyesindeki POCO, çok uygun fiyata 7000 mAh batarya sunan M8 5G modelini tanıttı.

Xiaomi çatısı altında faaliyetlerini sürdüren ve ülkemizde de ilgi gören POCO, özellikle uygun fiyata sunduğu telefonlarıyla öne çıkmayı başaran bir markaydı. Şimdi ise firma bütçe dostu telefonlarına bir yenisini daha eklediğini duyurdu. M8 5G ismini alan modelin global lansmanı gerçekleştirildi.

Telefonun arka tarafında sol üste alt alta yerleştirilen bir kamera kurulumu görüyoruz. Önde ise delikli ekran tasarımı tercih edilmiş. Cihaz, uygun fiyata bataryası başta olmak üzere iddialı özellikler sunuyor. Gelin detaylarına bakalım.

POCO M8 teknik özellikleri ve fiyatı

Ekran 6,9 inç, 1080x2340 piksel, 144 Hz, LCD İşlemci Snapdragon 6s Gen 3 RAM 6/8 GB Depolama 128/256 GB Arka kamera 50 MP (f/1.8) + yardımcı lens Ön kamera 8 MP Batarya 7000 mAh (33W) İşletim sistemi HyperOS 2 (Android 15)

Siyah ve beyaz renk seçenekleriyle sunulacak PCO M8 5G modeli 6 GB + 128 GB’lık versiyonunda 189 dolarlık fiyata sahip. 8 GB + 256 GB versiyon ise 219 dolardan satışa çıkacak.