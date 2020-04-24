Xiaomi, yaptığı bir açıklamayla yeni markası "Xiaomi Privacy"yi duyurdu. Şirketin gizlilik ve güvenlik odaklı yeni markasına ait logoyu da paylaşan Xiaomi, logonun tüm Xiaomi ürünlerinde yer alacağını ifade etti.

Akıllı telefon sektörünün son dönemlerdeki en popüler isimlerinden biri olan Xiaomi, tüketicilerin beğenisine sunduğu amiral gemisi ve bütçe dostu telefon modellerinin yanı sıra, diğer ekosistem ürünleri ile de ilgiyi üzerinde toplamayı başarıyor. Xiaomi, ilerleyen günlerde ise tüketicilerin karşısına daha da etkileyici bir şekilde çıkacakmış gibi görünüyor.

Xiaomi, 27 Nisan'da düzenleyeceği bir etkinlikle MIUI 12 olarak isimlendirdiği yeni arayüzünü duyuracak. Tüketiciler, Xiaomi'nin yapacağı açıklamalarla birlikte bu arayüz ile kullanılabilecek yeni özellikleri öğrenme imkanı yakalayacaklar. Şirket ayrıca, Mi 10 Lite 5G olarak isimlendirdiği yeni telefon modelini de bu etkinlik kapsamında duyurabilir. Daha da önemlisi Xiaomi, 27 Nisan'daki etkinlikte "Xiaomi Privacy" markasının detaylarını tüketicilerle buluşturacak.

Xiaomi, bugün yaptığı açıklamalarla "Xiaomi Privacy" isimli yeni markasını resmen duyurdu. Yeni markasıyla birlikte bir logo da gösteren şirket, yeni markasına ait bu logonun bilgi güvenliğinin ve gizliliğinin korunmasındaki kararlılığı temsil ettiğini söylüyor. Xiaomi cephesinden yapılan açıklamalara göre Xiaomi Privacy logosu, ilerleyen dönemlerde şirketin tüm ürünlerinde görülecek.

Xiaomi Privacy'nin logosu

Xiaomi tarafından yapılan açıklamalara göre şirket, tüketicilerin gizlilik ve güvenliklerini çok fazla önemsiyor ve bu bağlamda MIUI 12 ile bu durumu biraz daha ileri taşımak istiyor. Bu bağlamda bazı özel çalışmalar yapan Xiaomi, yaptığı bu çalışmaların sonucunu da Xiaomi Privacy olarak markalaştırılmış durumda ve bu marka, ilerleyen dönemlerde tüm Xiaomi ürünlerinde karşımıza çıkacak.

Xiaomi, özellikle de mobil cihazlarda kullanılmak üzere açık kaynak kodlu bir yapay zeka çerçevesi geliştirdi. "MACE" olarak isimlendirilen bu yapay zeka çerçevesi, tüketicilerin cihazlarında tamamen çevrimdışı olarak çalışıyor ve tüketicilerin verilerinin korunmasını sağlıyor. Xiaomi, yeni markası ile detaylı bilgileri 27 Nisan'da vereceğini söylüyor.