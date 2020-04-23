Xiaomi, 150MP Kameralı Bir Telefon Tanıtacak İddiası

Ortaya çıkan yeni bir söylenti, Xiaomi’nin 2020’nin dördüncü çeyreğinde 150MP kamera sensörüne sahip bir telefon piyasaya süreceğini iddia ediyor. 150MP kamera sensörünün arkasında yine Samsung olacağı iddia edildi.

Akıllı telefon üreticileri arasında megapiksel savaşları devam ederken, rakip şirketler arasında kurulan ortaklıklar, yüksek çözünürlüklü kameraların farklı markalar altında kullanıcıların karşısına çıkmasını da sağlıyor.

Xiaomi'nin geçtiğimiz dönemde piyasaya sürdüğü 108MP kameralı Mi Note 10 Pro, 108MP kameralı dünyanın ilk telefonu olmuştu. Xiaomi, Mi Note 10 Pro’nun kamera sensörü için ise Samsung ile ortaklık kurmuştu. İddialara göre Xiaomi şimdi de 150 MP kameralı ile telefon üzerinde çalışıyor. Tahmin edebileceğiniz gibi bu kamera, Samsung tarafından üretilecek.

150MP sensör Samsung’dan; sensörü kullanacak ilk telefon Xiaomi’den

Güvenilir sızıntılarıyla bilinen Ice Universe, 150MP kamera sensörüne sahip ilk telefonun 2020’nin dördüncü çeyreğinde piyasada olacağını duyurdu. Ice Universe, 150MP kamera sensörünün Samsung tarafından üretileceğini ama Samsung’un kamera sensörünü kullanan ilk akıllı telefon üreticisi olmayacağını iddia etti. Ice Universe'e göre 150MP kamera sensörlü ilk telefon Xiaomi’nin olacak.

Samsung, 150MP kamera sensörü için Ar-Ge çalışmalarını tamamladı

Yayınlanan haberlere göre Samsung, 150MP kamera sensörü için Ar-Ge çalışmalarını tamamladı. Kamera sensörünün yaklaşık 2.5 cm’lik bir alanı kaplayacağı söyleniyor. Samsung’un kamera sensöründe, Galaxy S20 Ultra’nın ISOCELL Bright HM1 sensöründe kullandığı Nonacell teknolojisini kullandığı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Nonacell teknolojisi sayesinde Samsung'un geliştirdiği 150MP kamera sensörü daha yüksek ışık emilimi sağlamak için dokuz piksel bir araya getiriyor. Bu nedenle kamera ile çekilen fotoğraflar teknik olarak 16MP’lik bir piksel sayısına sahipmiş gibi ortaya çıkar.

Oppo ve Vivo da 150MP kameralı telefonlar için çalışıyor

Ortaya çıkan raporlar Oppo ve Vivo’nun da 150MP kamera sensörüne sahip telefonlar için çalıştığını gösteriyor. Ancak iki akıllı telefon üreticisi de telefonlarını piyasaya sürmek için 2021’in ilk çeyreğini bekleyecek. İki şirketin telefonlarının da Snapdragon 875 yonga setinden güç alacağı iddialar arasında yer alıyor.

Ice Universe’in paylaştığı haberde 150MP kamera sensörlü Xiaomi’nin telefonun yanında, Samsung’ın 250MP’lik kamera sensörleri yapmak için de çalışmaya devam ettiği iddia edildi. Samsung ayrıca, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile 600MP kamera sensörü geliştirmeyi planladıklarını duyurmuştu.

Samsung’un kamera sensörü tutkusu 600MP kamera sensörü ile sınırlı değil. Teknoloji devi, koku ve tatları kaydedebilen sensörler de geliştirmek istiyor. Samsung, bu kamera sensörlerini dronelar, otonom araçlar gibi akıllı cihazlara eklemeyi de planlıyor.