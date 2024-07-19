Xiaomi, SU7 Ultra ismini verdiği yeni elektrikli spor otomobilini tanıttı. 1548 beygir gücüne sahip bu canavar, otomobil meraklılarının ağzının suyunu akıtacak özelliklere sahip.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, geçtiğimiz aylarda SU7 ismini verdiği elektrikli aracıyla otomobil pazarına resmen giriş yapmıştı. Çin’de sunulan araç, on binlerce satışla büyük başarı yakalamıştı. Şirketin sıradaki otomobilinin ne olacağı merak edilirken bugün bu konuda bir gelişme yaşandı.

Xiaomi, katlanabilir telefonları da dahil yeni ürünlerini tanıttığı etkinliğinde sürpriz bir duyuru da yaptı. Şirket, SU7 Ultra ismini verdiği spor otomobilini bizlerle buluşturdu. Aracın prototipi de ilk kez gösterildi.

1548 beygir gücünde süper elektrikli otomobil SU7 Ultra!

Tıpkı kardeşi gibi tamamen elektrikli bir model olarak karşımıza çıkacak SU7 Ultra, spor otomobil meraklılarının çok seveceği bir tasarıma sahip. Şirket, yarış odaklı olarak tasarlanan bu aracın kaportasının %100 karbon fiberden üretildiğini ve bu sayede 1900 kilogram gibi hafif denebilecek bir ağırlıkta olduğunu belirtiyor.

Gösterilen araç bir prototip olsa da bazı performans verilerini de bizlerle buluştu. Tahmin edebileceğiniz gibi araç, gerçekten de çok güçlü. Öyle ki ekim ayında ikonik Nürburgring pistinde sahne alacağı ve rekor kırmaya çalışacağı belirtilmiş.

Xiaomi SU7 Ultra’da 27 bin 200 dönme hızına ulaşabilen iki adet HyperEngine V8s elektrikli motor bulunuyor. Bu motorun 1548 HP gibi inanılmaz bir beygir güce sahip olduğu gelen bilgiler arasında. Şirkete göre 0’dan 100’e 1,97 saniyede, 0’dan 200’e ise 5,96 saniyede çıkıyor. Maksimum hızı ise 350 km/sa. Yere basma kuvveti ise 2 bin 145 kg olarak açıklandı.

SU7 Ultra hakkında paylaşılan bilgiler şimdilik bu kadar. Ne zaman çıkış yapacağı, ne kadara satılacağı gibi bilgiler belli değil. İlerleyen zamanlarda muhtemelen daha fazla bilgi edinebileceğiz.

Xiaomi SU7 Ultra için paylaşılan video: