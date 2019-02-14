Xiaomi Telefonlar MIUI 10 ile Karanlık Moda Kavuşacak

Kullanıcıların taleplerine kulak veren Xiaomi, MIUI 10 Global Beta ROM kullanıcılarına sistem uygulamalarında kullanabilecekleri bir karanlık mod özelliği getiriyor.

Hem kullanım kolaylığı, hem de güç tasarrufu nedeni ile uygulamaların karanlık mod özelliği fazlasıyla kullanılmaktadır. Bununla birlikte sistem genelinde karanlık mod özelliğine sahip cihaz sayısı oldukça az.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, en son yayınlanan MIUI 10 Global Beta güncellemesi ile birlikt Telefon, Rehber, Mesajlaşma, Galeri, Hesap Makinesi, Notlar, Ekran Kaydedici ve Güncelleyici gibi temel uygulamalara karanlık mod özelliği getiriyor.

Şu an için yalnızca yukarıda saydığımız uygulamalar, son kullanılan uygulamalar menüsü ve bazı ayarlar menüleri karanlık mod özelliğine sahip olduğundan Xiaomi’nin sistem genelini kaplayacak bir karanlık mod geliştirip geliştirmediğini bilemiyoruz.

15 Şubat’tan itibaren v9.2.14 güncellemesi ile birlikte MIUI 10 Global Beta ROM kullanıcılarının karanlık moda kavuşması bekleniyor. Mi 4, Mi 5 ve Redmi Note 3 Pro gibi eski modeller ise sistem uygulamalarına karanlık mod desteği alamayacaklar.