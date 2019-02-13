Xiaomi'nin Yeni Black Shark Modeli, Snapdragon 855 ile Oyuncuların Gözdesi Olacak

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Xiaomi'nin yeni çıkacak Black Shark modeli, oyuncuların neredeyse tüm ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde.

Yeni nesil Xiaomi amiral gemisi modelinin 20 Şubat'ta piyasaya çıkacağı daha önceden ifade edilmişti. Kesinleşen bu tarihlerin hemen ardından Black Shark Technology'nin CEO'su Wu Shimin, oyuncu telefonları ile ilgili heyecanlandırıcı açıklamalar yaptı.

Yeni çıkacak olan Black Shark modeli, oyuncuların neredeyse tüm ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde. Snapdragon 855 ile taçlandırılacak olan bu model, büyük bir hız ve oyun performansı sunacak.
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Yeni Black Shark modeli, üstün bir performans sergileyecek

Yapılan tek çekirdekli ve çok çekirdekli testlerde sırasıyla 3494 ve 11149 puan almayı başaran bu akıllı telefon modeli, beklentileri aşacak gibi görünüyor. Yeni Black Shark modeli, 8 GB RAM ve Android 9 Pie ile çalışacak ve üstün performans sergileyecek.
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Yeni özelliklerin ekleneceği Black Shark cep telefonu modeli ile ilgili tüm bilgiler biraz kısıtlı. Bu nedenle yeni çıkacak oyuncu akıllı telefonları ile ilgili ilerleyen dönemlerde yeni bilgileri beklemek durumundayız. 

Kaynak : https://www.gizchina.com/2019/02/13/new-black-shark-phone-with-snapdragon-855-about-to-debut/
Etiketler: xiaomi, oyuncu telefonu, black shark, xiaomi black shark
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