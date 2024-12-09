Xiaomi, elektrikli araç serisinin ikinci modelini duyurdu. YU7 adı verilen yeni elektrikli SUV, sunduğu etkileyici özelliklerle dikkatleri üzerine çekiyor.

Xiaomi, elektrikli araç pazarındaki ikinci modelini duyurdu. YU7 adı verilen yeni elektrikli SUV, etkileyici özellikleriyle dikkat çekiyor ve önümüzdeki yıl tanıtılması bekleniyor.

Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, elektrikli araç serisinin ikinci modeli olan YU7'yi tanıttı. Bu modelin resmi tanıtımının Haziran ya da Temmuz 2025'te yapılması planlanıyor.

Xiaomi YU7'nin özellikleri

YU7, 4999 mm uzunluk, 1996 mm genişlik ve 1600 mm yükseklik gibi dikkat çekici boyutlara sahip. 3000 mm aks mesafesi ile geniş iç hacim sunan modelin kuru ağırlığı ise 2405 kg. YU7'nin performansı, 253 km/s hıza ulaşabilen çift motorlu versiyonu ile de oldukça iddialı.

Elektrikli SUV'nin ön ve arka akslarında sırasıyla 220 kW ve 288 kW güç üreten motorlar yer alıyor. Toplamda yaklaşık 700 beygir gücü sağlayan bu versiyon, yüksek performans arayan sürücüler için ideal bir seçenek olacağa benziyor. YU7, ayrıca CATL tarafından sağlanan nikel manganez kobalt batarya paketi ile enerji ihtiyaçlarını karşılayacak. Ancak batarya kapasitesi hakkında şu an için bir bilgi bulunmuyor. Xiaomi, YU7'nin pazara sunulmasıyla birlikte elektrikli araç satışlarını artırabilmeyi hedefliyor.