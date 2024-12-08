Toyota, Lexus LF-ZC gibi çok beklenen elektrikli otomobillerini ertelediğini duyurdu.

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden olan Toyota, elektrikli otomobillere çok olumlu bakan bir firma olmasa da bu konuda da bazı hamleler yapıyor. Ancak gelen yeni bilgiler, şirketin elektrikli planlarında bazı değişikliklere gittiğini gösteriyor

Japon otomobil devinin büyük heyecanla beklenen yeni nesil elektrikli otomobillerinin ertelendiği duyuruldu. Bu araçların normalde 2026’da yollarda olması bekleniyordu.

2027’nin ortasından önce gelmeyecekler

Şirketin erteleme planlarına dahil olan araçlar arasında yakın zamanda tanıtımı yapılan ve tasarımıyla hayran bırakan Lexus LF-ZC ve LF-ZL konsept modelleri de var. Normalde 2026 olması planlanan bu araçların çıkış tarihi, artık en erken 2027’nin ortası olarak belirlendi. Şirket, yeni üretim teknolojilerini çok daha iyi hâle getirmek için bu tarz bir ekstra zaman eklemeye karar verdi.

Ertelemeye rağmen şirket, elektrikli otomobillerde de inovasyon yaratacağına inandığını ekliyor. Şu anda yüksek performanslı 1000 km üzerindee menzile sahip olabilecek batarya geliştirdiğini söyleyelim. Ayrıca bu bataryaların 20 dakikada %10’dan %80’e çıkmasını sağlayacak hızlı şarj özellikleri de olacak.