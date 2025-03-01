Xiaomi, kireçlenmeyi önleyen Mijia P10 su ısıtıcısını duyurdu. Çift depo sistemi, akıllı ısıtma ve enerji tasarrufu sunuyor.

Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, yeni su ısıtıcısı Mijia Smart Crystal P10 modelini tanıttı. Çift depolu tasarıma sahip olan cihaz, kireç tutmayan yapısı ve akıllı özellikleri ile dikkat çekiyor.

Xiaomi’nin yeni kireç tutmayan su ısıtıcısı tanıtıldı. 60 litrelik kapasiteye sahip Mijia Smart Crystal P10, 7 Mart itibarıyla satışa sunulacak. İşte detaylar!

Çift depo sistemi ve akıllı özellikler

Xiaomi’nin yeni su ısıtıcısı, şeffaf kristal çift depo sistemi ile suyun temiz ve hijyenik kalmasını sağlıyor. Metal kalıntısı ve pas oluşumunu önleyen iç yapı, uzun süreli kullanımda su kalitesini koruyor. Aynı zamanda otomatik temizleme sistemi sayesinde suyu sürekli filtreleyerek hijyen seviyesini artırıyor.

Yeni su ısıtıcısı, 3300W gücündeki ısıtma elemanı ile çift depo sisteminde hızlı ısıtma yapabiliyor. Kullanım alışkanlıklarını öğrenen akıllı algoritmalar, suyu önceden ısıtarak sıcak suyun kesintisiz akmasını sağlıyor. 840 litreye kadar sıcak su kapasitesi sunan cihaz, büyük aileler için ideal bir kullanım sunuyor.

HyperOS desteği sayesinde sesli asistanlar ve akıllı banyo sistemleriyle entegre çalışabiliyor. Xiaomi'nin yeni su ısıtıcısı dokuz kat güvenlik koruması ile donatıldı. %99,5 oranında kireçlenme direnci sunarak su ısıtıcısının uzun ömürlü olmasını sağlıyor. Cihazda elektrik kaçağı önleme teknolojisi, üçlü kaçak akım koruması, aşırı sıcaklık önleme sistemi ve susuz çalışma koruması gibi önlemler bulunuyor. IPX4 su geçirmezlik sertifikası ile korunan cihaz, %80 enerji verimliliği sağlayarak elektrik tüketimini optimize ediyor. Mijia Smart Crystal P10, 5 yıl genel garanti ve 8 yıl iç depo sızıntı garantisi ile satışa sunulacak. Cihazın fiyatı ise 535 dolar olarak belirlendi.