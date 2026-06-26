Xiaomi YU7 GT, Nürburgring’de sürücüsüz tur attı ve otomobil dünyasında oldukça dikkat çekici bir ilke imza attı. Direksiyonunda kimse olmayan elektrikli SUV, zorlu pistte resmi zamanlı tur tamamladı. Ancak bu deneme, yalnızca hızdan ibaret olmayan daha büyük bir teknoloji mesajı taşıyor.

Xiaomi’nin otomobil macerası artık yalnızca “telefon markası araba yaptı” noktasının çok ötesine geçmiş durumda. Şirketin elektrikli SUV modeli Xiaomi YU7 GT, bu kez performans değerleriyle değil, direksiyonunda kimse yokken yaptığı Nürburgring turuyla gündeme geldi.

Otomobil dünyasında Nürburgring Nordschleife, markaların kendini kanıtlamak için çıktığı en zorlu sahnelerden biri olarak görülüyor. Bu yüzden Xiaomi YU7 GT’nin sürücüsüz tur denemesi, sadece etkileyici bir gösteri değil; otonom sürüş teknolojisinin geldiği noktayı anlamak için de önemli bir örnek.

Xiaomi’nin elektrikli SUV’u zor pistte kendi başına tur attı

Xiaomi YU7 GT, Track Package ile çıktığı 20,8 kilometrelik Nürburgring Nordschleife turunu 10:29.483’lük süreyle tamamladı. Araçta sürücü bulunmazken sistem, pistteki 73 virajı, yaklaşık 300 metrelik irtifa değişimini ve farklı yol koşullarını kendi başına yönetmeyi başardı.

Bu turun en ilginç kısmı, hızdan çok kontrol tarafında ortaya çıkıyor. Çünkü Nürburgring gibi inişleri, çıkışları, sert virajları ve değişken zemin yapısıyla ünlü bir pistte otomobilin tüm kararları yazılıma bırakması, otonom sürüş sistemleri için günlük yollardan çok daha sert bir sınav anlamına geliyor.

İnsan sürücü hâlâ çok daha hızlı

Tabii burada küçük ama önemli bir parantez açmak gerekiyor. Xiaomi YU7 GT aynı pistte profesyonel sürücü Vincent Radermecker ile 7:22.755’lik çok daha hızlı bir dereceye sahip. Yani sürücüsüz tur etkileyici olsa da insan sürücünün performans sınırlarını zorlaması konusunda hâlâ ciddi bir fark var.

Bu fark aslında denemenin değerini azaltmıyor, daha doğru okumamızı sağlıyor. Xiaomi YU7 GT’nin otonom turu, “yapay zekâ yarış pilotlarını geçti” gibi bir sonuç çıkarmıyor. Bunun yerine, sürücüsüz sistemlerin karmaşık ve yüksek tempolu ortamlarda ne kadar kontrollü ilerleyebildiğini gösteriyor.

Xiaomi bu testle aslında veri topluyor

Xiaomi’nin bu denemede asıl hedeflerinden biri, aracın sürüş dinamikleri ve otonom kontrol sistemleri için yüksek baskı altında veri toplamak. Nordschleife gibi tahmin edilmesi zor bir pist, yazılımın frenleme, viraj alma, hızlanma ve güvenlik yedekliliği gibi konularda nasıl davrandığını görme fırsatı sunuyor.

Burada kullanılan otonom sürüş teknolojisinin şu anda müşterilere sunulan standart bir özellik olmadığını da unutmamak gerekiyor. Yani karşımızdaki araç, gövde ve şasi tarafında YU7 GT’ye dayansa da bu sürücüsüz tur için özel olarak hazırlanmış, prototip niteliği taşıyan bir teknoloji gösterisi gibi değerlendirilebilir.

Bu bir son değil, başlangıç mesajı

Xiaomi YU7 GT’nin Nürburgring’de sürücüsüz tur atması, otomobil dünyasında gerçekten dikkat çekici bir eşik. Ancak bu eşiği, nihai zafer gibi değil; otonom sürüş sistemlerinin daha zorlu ve gerçekçi koşullarda denenmeye başladığını gösteren güçlü bir işaret olarak okumak daha doğru olur.

Kısacası Xiaomi, bu denemeyle otonom otomobillerin yalnızca şehir içinde şerit takip eden sistemlerden ibaret olmadığını göstermek istedi. Yine de insan sürücüyle aradaki büyük süre farkı, teknolojinin hâlâ gelişmesi gereken tarafları olduğunu net biçimde ortaya koyuyor.