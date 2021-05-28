Visual Capitalist, Y kuşağının milyarderlerini açıkladı. Y kuşağı milyarderlerinin arasında Mark Zuckerberg gibi dev isimler bulunuyor olsa da Y kuşağı ortalama olarak "eski toprakların" yanında çok küçük bir servete sahip.

Milenyum kuşağı olarak da bilinen Y kuşağına dahil edilen kişilerin en yaşlısı bu yıl 40 yaşına, en genci ise 25 yaşında girecek. Peki milenyum kuşağının en genç bireylerinin kimler olduğunu hiç düşündünüz mü? Visual Capitalist, Forbes'ın gerçek zamanlı milyarderler verilerinden faydalanarak milenyum kuşağının en zenginlerini listeledi.

Halihazırda yayınlanan dünyanın en zengin insanları listesine baktığımızda ilk sıralarda ABD'lilerin çoğunlukta olduğunu görsek de milenyum kuşağının en zenginlerine baktığımızda Çinlilerin de ön çıktığını görüyoruz. Milenyum kuşağının milyarderlerine baktığımızda ilk 10 sırada 4 ABD'li ve 4 Çinli olduğunu görüyoruz.

Facebook'un ana kurucusu olarak bilinen Mark Zuckerberg, 97 milyar dolarlık serveti ile milenyum kuşağının en zengin insanı konumunda. TikTok'un sahibi olan ByteDance'in eski CEO'su Zhang Yiming, 37,6 milyar dolar ile ikinci sırada yer alıyor. Bir emlak devi olan Country Garden'ın sahibi Yang Huiyan ve ailesi ise 29,6 milyar dolar ile üçüncü sırada yer alıyor.

Milenyum kuşağının en zengin 10 insanı (isim, yaş, servet)

Mark Zuckerberg - 36 - 97,0 milyar dolar Zhang Yiming - 37 - 35,6 milyar dolar Yang Huiyan ve ailesi - 39 - 29,6 milyar dolar Dustin Moskovitz - 36 - 17,8 milyar dolar Su Hua - 39 - 17,8 milyar dolar Pavel Durov - 36 - 17,2 milyar dolar Lukas Walton - 34 - 15,6 milyar dolar Eduardo Saverin - 39 - 14,6 milyar dolar Cheng Yixiao - 37 - 14,1 milyar dolar Brian Chesky - 39 - 13,7 milyar dolar

Milenyum kuşağının en zengin 25 insanını gösteren infografik

Son bir yıl içinde milenyum kuşağı zenginlerinin neredeyse tamamı servetlerini artırmayı başardılar. 35 milyar dolar ile Mark Zuckerberg, 19,4 milyar dolar ile Zhang Yiming ve 9,3 milyar dolar ile Yang Huiyan, servetini en çok artıran isimler oldu. Net serveti son bir yıl içinde azalan tek isim ise Lukas Walton oldu.