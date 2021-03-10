2020 koronavirüs salgınının gölgesinde geçse de dünyanın en zengin insanları, bu kriz döneminde de servetlerini katlamaya devam ettiler. Mart 2021 verilerine göre dünyanın en zengin 10. insanı, servetini son bir yılda 10 kattan fazla artırdı.

Her gün milyarlarca dolar değerinde yatırım alıp, yatırım kaybeden endüstri devlerinin kurucuları, şirketlerinin değeri ile birlikte servetlerini de katlıyorlar. Geride bıraktığımız yılda kazancı en çok konuşulan isim Elon Musk olsa da 2020’de servetini en fazla katlayan isim kesinlikle o değildi.

Visual Capitalist, Forbes’ın “Gerçek Zamanlı Milyarderler” listesinin 1 Mart 2021 itibarıyla yayınlamış olduğu verilerden faydalanarak 2021 yılı itibarıyla dünyanın en zengin insanlarını, ve bir önceki yıla göre servetini en fazla katlayan insanları görselleştirerek paylaştı. Tahmin edebileceğiniz gibi Elon Musk, her iki listede de zirveye oynadı ancak “en” olmayı başaramadı.

Mart 2021 itibarıyla dünyanın en zengin insanları

Uzay şirketi Blue Origin’e daha fazla odaklanmak için Amazon’daki CEO’luk görevinden istifa ettiğini duyuran Jeff Bezos, unvanını kısa süreliğine Musk’a kaptırmış olsa da 181,6 milyar dolarlık serveti ile hala dünyanın en zengin insanı konumunda. 163,7 milyar dolar serveti bulunan Elon Musk, ikinci sırada yer alırken Bernard Arnault ve ailesi, 156,8 milyar dolarlık serveti ile üçüncü sırada.

Dünyanın en zengin 10 insanı arasında servetini en çok Daniel Gilbert katladı

2020, Elon Musk’ın “altın yılı” olsa da servetini en fazla katlayan “milyarder” o değildi. ABD’nin en büyük ev kredisi sağlayıcısı olan Quicken Loans’ın kurucusu ve CEO’su olan Daniel Gilbert, geçtiğimiz yıl servetini yüzde 1172,3 büyüterek 82,7 milyar dolara çıkardı. Gilbert, “dünyanın en zengin insanı” unvanına epey uzak olsa da servetini müthiş bir hızla artırdığı bir gerçek.

2020’ye 24,6 milyar dolarlık servet ile başlayan Elon Musk ise servetini yalnızca bir yılda yüzde 565,4 artırarak 163,7 milyar dolara ulaştı ve dünyanın en zengin ikinci insanı haline geldi. Musk’ın 2021’de servetini 2020’dekinin yarı hızında artırması halinde bile dünyanın en zengin insanı haline gelebileceğini söyleyebiliriz.