Yabancı film ve dizilerde kendimizden bir şeyler bulmayı her zaman severiz. Bugün sizlere yabancı film ve dizilerde gördüğümüz "Aaa ben bunu bir yerden tanıyorum" dedirtecek bazı sahnelere bakacağız.

Ülkemiz, milliyetçi duyguları yüksek olan ve ülkesinin yurt dışında adının geçtiği her gelişmeyi olumlu veya olumsuz bir şekilde takip eden sayısız insanla dolu. Elbette pek çoğumuz ülkemizi seviyoruz ve başka ülkelerin film ve dizilerinde bizden bir şeyler yer alması ilgimizi çekiyor.

Bugün sizlere yabancı film ve dizilerde Türkiye'yle ilgili yer alan sahneleri paylaşacağız. Bu sahnelerden bazıları göğsümüzü kabartırken bazıları ise abartılı ve çok da hoş olmayan sahneler içerebilir. Hadi gelin yabancı yapımlarda içinde Türkiye'den bir şeylerin yer aldığı sahneleri hatırlayalım.

Yabancı yapımlarda yer alan bizden sahneler

The Transporter 3 (Taşıyıcı 3)

Taken

Spartacus

40 Days and 40 Nights (40 Gün 40 Gece)

Pirates of the Caribbean (Karayip Korsanları)

The Chronicles of Narnia (Narnia Günlükleri)

Inferno (Cehennem)

War Dogs

Tom Clancy's Jack Ryan

The Defenders

Da Vinci Demons

The Falcon and the Winter Soldier

İsmail YK ve Jason abimizi bir araya getiren The Transporter 3 (Taşıyıcı 3):

Aksiyon severlerin yakından tanıyacağı Jason Statham'ın sevilen filmlerinden Taşıyıcı 3'de bizlerin çok yakından tanıyacağı bir sahne yer alıyor. Karakterimiz telefonla konuşurken duvara asılmış şekilde duran Müslüm Gürses ve İsmail YK posterlerini görüyoruz.

Taken

Taken'ın 2. sezonunun 5. bölümünde Türk büyükelçi Doğan'ı bulma mücadelesi veriliyor. Elbette bölümün içinde de sık sık Türkiye'yle ilgili sahneler bulunuyordu.

Spartacus

Yayınlandığı dönemin en başarılı dizilerinden biri kabul edilen Spartacus, 2. sezonunun final bölümünde karşımıza efsane bir sahneyle çıkmıştı. Sahnenin etkileyiciliğini tartışmaya bile gerek yok, ancak ülkemiz için çok ayrı bir hissiyatı var. Spartacus'un bu bölümünün son sahnelerinden birinde yer alan müzik, hemen hemen hepimizin yakından tanık olduğu "Eledim Eledim" türküsünün çok başarılı bir örneğiydi. Spartacus'un başka sahnelerinde de pek çok kez Türk ezgilerini gördüğümüzü hatırlatalım.

40 Days and 40 Nights (40 Gün 40 Gece)

Bir romantik - komedi filmi olan 40 Gün 40 Gece, izleyicilerin çok beğenisini kazanmamış olsa da filmin başrolü Shannyn Sossamon'un giydiği, üzerinde Türk bayrağı bulunan kıyafet, hepimizin dikkatini çekmişti.

Hiç beklenmeyen bir anda beliren yarım yamalak karadeniz şivesi: Pirates of the Caribbean (Karayip Korsanları)

Dünyanın en ünlü serilerinden Karayip Korsanları'nın 2. filmi olan Ölü Adamın Sandığı'nda Davy Jones'un kontrol ettiği korkunç yaratık Kraken'in hedefine takılan iki balıkçı görüyoruz. Bu balıkçıların "laz" olduğu düşünülse de aslında laz değiller. Balıkçılardan birisinin Kıbrıs Türkü, diğeri ise Kıbrıs Rumu olduğu düşünülüyor.

The Chronicles of Narnia (Narnia Günlükleri)

Fantastik kitap ve filmleri sevenlerin yakından takip ettiği Narnia Günlükleri'nin yazarı Clive Staples, dilbilimine ilgi duyan bir isimdi. Türkçe'yi de araştıran ve seven Staples'ın bu ilgisi kitap ve filmlerde bazı Türk göndermelerine vesile oldu. Örneğin filmdeki aslanın orijinal ismi de "Aslan"dı. Ayrıca filmin kötü karakteri olan "Jadis the White Witch'in adında bulunan "Jadis" ismi Türkçe'deki "cadı" kelimesinden uyarlanmış bir kelime.

Inferno (Cehennem)

Inferno; Tom Hanks, Felicity Jones gibi başarılı oyuncuların yer aldığı bir film. Netflix'ten de izlenebilir olan bu filmin bazı sahneleri İstanbul'da çekilmişti. Aynı zamanda çekildiği dönemde Tom Hanks'in İstanbul'a gelmesi de fazlasıyla konuşulmuştu.

War Dogs (Vurguncular)

War Dogs; kara mizah ve suç türlerini içeren ABD yapımı film. Filmde silah kaçakçılığı yapan iki genç ismi görüyoruz. Filmin ilk giriş sahnesinde yer alan bir sahnede ise pek çok ülkeden sahneler yer aldığı gibi ülkemizden de bazı sahneler yer alıyor. Genel olarak orta doğudaki silahlanmaya odaklanan filmde Otokar'ın ürettiği araçlar ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da görüntüsüne yer verilmiş.

Tom Clancy's Jack Ryan

Tom Clancy'nin yetiştirdiği ve sonunda kendi dizisine kavuşan CIA analisti Jack Ryan'ın başından geçenlerin anlatıldığı Amazon dizisinde hiç beklemeyeceğimiz bir müzik bulunuyordu. Dizide her Türk düğününün vazgeçilmezi olan "Hoplayıver Çekirge" şarkısı yer alıyor.

The Defenders

Marvel'ın geçtiğimiz senelerde Netflix üzerinde yayınlanan başarılı dizilerinden biri olan The Defenders'ın Türkçe bir başlangıç sahnesi vardı. Netflix'in Türkiye pazarına girmeye çalıştığı dönemde çekilen sahnede, "Konstantinopolis" diyen karakteri "İstanbul" diye düzelten karakterimiz de var.

Da Vinci's Demons

Geçtiğimiz senelerde yayınlanan yüksek prodüksiyonlu dizilerden biri olan Da Vinci's Demons'da en büyük düşman olarak Osmanlı İmparatorluğu'nu görüyoruz. Elbette çok büyük bir kısmı kurgu olan bu dizide rahatsız olunabilecek çok fazla nokta var, ancak bunun kurgulanmış bir dizi olduğunu da unutmamak gerekiyor. Ayrıca dizideki Osmanlı İmparatorluğu'nun gücünün de hiç de azımsanamadığını söyleyebiliriz.

The Falcon and the Winter Soldier

Marvel Sinematik Evreni’ndeki iki önemli karakterin hikayesini izlediğimiz dizide, daha önce Civil War’da tanıştığımız Rus Baron’u Zemo karakteri de vardı. Olayların seyrini değiştirmek için bir plan yapan Zemo, bu planı için “En sevdiğim tatlı” dediği Türk Lokumu ile dizideki isyankar örgütte yer alan çocukları kandırıp bilgi alıyordu. Olayların gerçekleştiği bölüm boyunca defalarca yapılan Türk Lokumu göndermesi, aslında sıradan bir espri dışında politik mesaj kaygısına da giriyor. ABD ile işbirliği yapan bir Rus baronu, Türk lokumu ile isyancıları kandırıyor… Nereden baksanız ilginç.

Yabancı dizi ve filmlerdeki bizden bir şeyler listemizin burada sonuna geldik. Sizin bu listede olabilir dediğiniz sahneler var mıdır? Öneri ve yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.