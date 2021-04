Bir film izlediğimizde o filmi kimin yönettiği, hangi oyuncuların yer aldığı bizim için önemli bir kıstas olur. Bugün sizlere genelde kaliteli filmlerde yer alıp o filmleri kendilerinden kalite katan isimleri tanıyacağız.

Dünyada her sene binlerce film çekilir. Bazıları yüksek prodüksiyonlu bazıları ise daha düşük imkanlarla çekilen bu filmlerin çok büyük kısmı unutulup giderken küçük bir kısmı tarihin tozlu sayfalarında bir ışık huzmesi gibi yayılır. Elbette bu filmlerin bazılarını bulmak çok kolay, ancak bazen köşede gizli bir şekilde izlememiz için saklanan çok özel yapımlar bulunuyor. Bu filmleri bulmanın pek çok farklı yolu bulunuyor, ancak bugün sizlere ekibinde yer aldığı filme sınıf atlatan, zaten kendisi de kalitesiz filmlerde yer almayan yönetmen, oyuncu ve müzik bestecilerini bahsedeceğiz.

Bugün sizler için hazırladığımız listede; sadece kaliteli projelerde yer almış veya projeye katılarak kendileri onu kaliteli kılmış yönetmen, oyuncu veya bestecileri listeledik. Burada yer vereceğim isimlerin büyük bir kısmı benim gözümde adeta bir film küratörü konumundalar. İçlerinde yer aldıkları tüm projeleri öncelikli olarak takip ediyorum. Elbette bu isimlerin de bazen çok başarılı olmayan film projelerinde yer aldığını gördük, ancak genel anlamda baktığımızda içlerinde yer aldıkları filmler kaliteli oluyor. Elbette listede yer almayan bazı önemli oyuncular da bulunuyor, ancak bu listenin en başarılı oyuncular listesi olmadığını hatırlatayım.

Ayrıca hazırladığımız bu içerikte Türk oyunculara yer vermedik, ilerleyen dönemde bu konuda apayrı bir içerik çıkartabiliriz. Listemize geçmeden önce sizlere içeriğimizin düzeninden kısaca bahsedeceğim. Hazırladığımız içeriği 3 farklı türle ele aldık. Bunlar; yönetmenler, müzisyenler ve oyuncular. İçlerinde yer aldıkları filmleri genellikle kaliteli kılan isimlerin yer aldığı listemize artık geçebiliriz.

Filmi izlemek için adını görmemizin yeterli olduğu isimler

Yönetmenler David Fincher Christopher Nolan James Cameron Alejandro González Inarritu Woody Allen

Müzisyenler John Williams Hans Zimmer James Horner Alan Silvestri

Oyuncular Daniel Day-Lewis Edward Norton Tom Hanks Marion Cotillard Al Pacino Anthony Hopkins Aamir Khan Joaquin Phoenix Johnny Depp Natalie Portman Robert De Niro Jack Nicholson Kate Winslet Morgan Freeman Jim Carrey Heath Ledger Jackie Chan Helena Bonham Carter Liam Neeson Jared Leto Amy Adams Ian Mckellen



Yönetmenler

Bir filmin en önemli parçalarından biri olan yönetmenler, basit bir hikayeyi karmaşık şekilde anlatabilecekleri gibi karmaşık bir hikayeyi de basitleştirebilirler. Dünyada hala severek takip ettiğim bazı yönetmenler var, ancak bunların sayısının çok fazla olmadığını da söylemem gerekiyor.

David Fincher

Yönetmen dediğimizde aklımıza ilk gelen isimlerden olan David Fincher, sinema sektörüne pek çok ölümsüz eser katmıştır. Bunlar arasında Dövüş Kulübü, Sosyal Ağ gibi artık kültleşmiş pek çok başarılı film de bulunuyor. Yönetmenin kesinlikle göz atmanız gereken 5 filmi ise şu şekilde:

David Fincher filmleri

Fight Club

Se7en

The Social Network

Zodiac

Panic Room

Christopher Nolan

Şimdi burada bana bir yönetmen ismi söyle desem muhtemelen çoğunuzun aklına gelecek isimdir Nolan. Sayısız kaliteli filmde yer alan yönetmen, filmleri üzerine yıllar harcayıp doğru insanlarla çalışıyor. Bu sayede de ortaya her izlediğinizde yeni şeyler fark edeceğiniz, insanı adeta zorlayan filmler çıkıyor. Nolan'ın muhteşem işler başardığını düşündüğüm 5 film önerim ise şu şekilde:

Christopher Nolan filmleri

Interstellar

The Dark Knight

Inception

Memento

Prestige

James Cameron

Geldik bir sonraki efsane yönetmene. Öyle çok film çıkarmayıp, bir film için yıllarını harcayan James Cameron, kaliteli filmlerin sembol isimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Zaten çıkardığı işler de bunun sembolü olarak gösterilebilir. Dahi yönetmenin Titanic filmini çekerken dünyanın en derin çukuruna dalması gibi çılgınca işleri de olduğu düşünülürse çektiği filmlere verdiği önemi daha iyi anlayabiliriz. James Cameron'ın ölümsüz filmleri ise şu şekilde:

James Cameron filmleri

Avatar

Titanic

Terminator

Alejandro González Inarritu

Meksikalı bir film yönetmeni olan Alejandro González Inarritu, Akademi Ödülleri'ni kasıp kavuran filmleriyle tanınıyor. Ünlü yönetmenin birbirinden başarılı filmleri bulunuyor, ancak özellikle bazı filmleriyle çizgiyi çok yukarılara taşımıştır. Ünlü yönetmenin kesinlikle izlemelisiniz dediğim filmleri şu şekilde:

Alejandro González Inarritu filmleri

Birdman

The Revenant

Babil

21 Gram

Woody Allen

10 elinde 10 marifet olan insanlardan biri olan Woody Allen; yönetmen, senarist, oyuncu, yazar, komedyen ve müzisyen gibi her biri ayrı uzmanlık gerektiren işleri son derece başarılı bir şekilde yerine getiriyor. Yazdığı senaryonun yapımcılar tarafından değiştirilmesini sevmeyen Allen, bu nedenle genel olarak kendi yönettiği filmlerin senaristliğini de yapar. Hem yönetmen hem senarist hem de oyuncu olarak yer aldığı projelerle bir filmi tek başına üstlenen dahi yönetmen, böyle bir listenin olmazsa olmazlarından biri. Woody Allen'in elinden çıkan ve kesinlikle izlemeniz gereken filmlerden bazıları ise şu şekilde:

Woody Allen filmleri

Midnight in Paris

Barselona, Barselona

Annie Hall

Blue Jasmine

Müzisyenler

Kaliteli bir filmin her zaman kaliteli müzikleri olur. Bunun pek çok sebebi var aslında, ancak en büyük sebep kaliteli filmlerin bize verdiği o özel duygular. Bu duygular da genel olarak sayıları çok az olan ve modern zamanların Beathoven'ı, Mozart'ı sayabileceğimiz film müziği bestecileri sayesinde mümkün oluyor.

John Williams

Film müziği dediğimizde aklımıza gelen ilk isimlerden biri olan John Williams'ın müziğini yaptığı bir film çok yüksek ihtimalle kötü olmaz, hatta dünyanın en iyi filmleri listesinde kendine yer bulur. Bir orkestra şefi olan Amerikalı besteci Williams, modern çağın en ünlü senfonik film müziği bestecilerindendir. Ünlü müzisyen; 5 Akademi, 17 Grammy, 3 Altın Küre, 2 Emmy ve 5 BAFTA ödülü kazanmıştır. Şu anda 89 yaşında olan efsane isim, bizlere unutamayacağımız filmlerin unutamayacağımız müziklerini sunmuştur. John Williams tarafından müzikleri bestelenerek onaylanmış bazı filmler ise şu şekilde:

John Williams'ın beste yaptığı filmler

Schindler's List

Star Wars

Harry Potter

Jaws

E.T. (E.T. the Extra-Terrestrial)

John William'dan hafızalarımıza kazınan müzik önerisi

Hans Zimmer

Geldik bir sonraki efsanevi müzik yapımcısına. Şimdi dostlar, ben kendi açımdan bakarsam bir filmi izlerken en çok güvendiğim isimler müzisyenleridir. Bir filmin müziklerinin arkasında Hans Zimmer bulunuyorsa, benim izlemem için yeterlidir. Zaten film çok kötü olsa dahi Zimmer'ın muhteşem beyni sayesinde müzik ziyafeti yaşamış olurum.

Bu kadar çok sevdiğim bir insanı şu anda yazmaktan da özel bir zevk alıyorum elbette. Zaten çok başarılı yönetmenlerle çalışıp filmin ambiyansını sunma konusunda çok iyi işler başaran Zimmer, sadece iyi filmlere müzik bestelemiyor, bestelediği müzikler sayesinde filmler sınıf atlayıp daha iyi oluyor. Aslında içeriğin bundan sonrasını tamamen Zimmer'ın hikayesini anlatarak devam edebilirim, ancak bunu yapmak yerine başka efsane isimleri de sizlere sunmam gerekiyor. Eğer Hans Zimmer'ın hikayesini anlatıp efsane bestelerinden bir müzik şöleni sunduğumuz bir içerik çıkarmamı istiyorsanız bizlere yorumlarda belirtebilirsiniz. Zimmer'a veda etmeden önce kalite kattığı bazı filmler şu şekilde:

Hans Zimmer'ın beste yaptığı filmler

Interstellar

Inception

The Dark Knight

Pirates of the Caribbean

Rush

The Lion King

Gladiator

Hans Zimmer'ın hafızalarımıza kazınan müzik önerisi

James Horner

Şimdi geldik bir başka efsane müzisyene. Beste yaptığı filmlerin her biri efsane olan ve 2015 yılında aramızdan ayrılarak hepimizi derin üzüntüye boğan James Horner, ilk notasını duyduğumuzda "Aaa ben bunu hatırlıyorum" dediğiniz pek çok müziğin ardındaki isim. İnsanda farklı duygular hissettiren bu efsane adam, Celine Dion'un Titanic filmi için seslendirdiği My Heart Will Go On şarkısının da bestecisi. Ayrıca içinde yer alarak sınıf atlattığı filmlerden bazıları şu şekilde:

James Horner'ın beste yaptığı filmler

Titanic

Braveheart

Avatar

Apollo 13

Aliens

Troy

James Horner'ın hafızalarımıza kazınan müzik önerisi

Alan Silvestri

Bir film izlerken gaza gelmek isteyenler burada mı? Alan Silvestri, bu konuda en yetkin bestecilerden biri. Back to the Future, Avengers gibi pek çok kaliteli filmin arkasındaki isim olan başarılı müzisyen, neredeyse 50 yılı bulan kariyerinde birbirinden başarılı işlere imza atmıştır. Silvestri'nin yer aldığı filmlerden bazıları ise şu şekilde:

Alan Silvestri'nin beste yaptığı filmler

Avengers

Back to the Future

Forrest Gump

Cast Away

Ready Player One

Alan Silvestri'nin hafızalarımıza kazınan müzik önerisi

Oyuncular

Sonunda geldik oyunculara. Oyuncu kısmında çok başarılı bulduğum ve "filmde bu kişi yer alıyorsa ben bunu izlerim" dediğim pek çok isim var. Hatta hepsini yazmaya kalksam muhtemelen benim parmaklarım, sizin de gözleriniz birkaç gün kendine gelemezdi. Bu sebeple içeriği bir miktar kısa tutmaya çalıştım. Elbette listemizde yer almayı hak eden, ancak çok uzayacağı için detaylı bir şekilde yer veremediğim isimleri de yazacağım. Hazırsanız "küratörlüğe başlasalar köşeyi dönerler" dediğimiz oyunculara bakalım.

Daniel Day-Lewis

Oscar ve BAFTA ödüllü İngiliz oyuncu Daniel Day-Lewis, isim olarak çok gün yüzünde değilmiş gibi görünen, ancak oynadığı her filme kalite katıp ilklere imza atan çok özel bir oyuncu. Akademi Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" dalında 3 kez Oscar alarak Jack Nicholson'la birlikte bunu basaran iki kişiden biri olan Daniel Day-Lewis, çok fazla filmde yer almıyor, ancak yer aldıkları filmlerde öyle bir oyunculuk sergiliyor ki o film zaten başarılı oluyor. Daniel Day- Lewis'in kesinlikle izlemelisiniz dediğim filmleri şunlar:

Daniel Day-Lewis filmleri

There Will Be Blood

Gangs of New York

The Last of the Mohicans

Lincoln

My Left Foot

Edward Norton

Son yıllarda pek görmesek de yer aldığı filmlerle her zaman beğendiğim oyunculardan biri olan Edward Norton, pek çok filmde kaliteli oyunculuğuyla kendinden söz ettirdi. Ünlü oyuncunun yer aldığı filmler arasında izlemenizi önerdiğim birkaçı şunlar:

Edward Norton filmleri

Fight Club

The Illusionist

American History X

Italian Job

Tom Hanks

Geldik bir başka efsane oyuncuya. Yer aldığı filme adeta kalite katan ve çoğu filmini doğrudan IMDb Top 250 listesinde gördüğümüz Tom Hanks, hafızalarımıza kazınan birbirinden başarılı filmiyle "Oynuyorsa kalitelidir" cümlesinin gizli öznesi oluyor. Tom Hanks'in kesinlikle izlemelisiniz dediğim filmlerinden bazıları ise şu şekilde:

Tom Hanks filmleri

Saving Private Ryan

The Green Mile

The Da Vinci Code

Apollo 13

Forrest Gump

Marion Cotillard

Fransız asıllı oyuncu Marion Cotillard, oyunculuğuyla her zaman başarıyı yakalamış bir isim. Elbette onu özel kılan tek yönü bu değil. Eğer bir filmde Cotillard yer alıyorsa o film genelde başarılıdır. Özellikle Fransız müziğinin efsane ismi Edith Piaf'ın hayatının anlatıldığı La Vıe En Rose (Kaldırım Serçesi) filminde sergilediği performansla unutulmazlar arasına girmiş ve Akademi Ödülü'nü kaldırmayı başarmıştır. Marion Cotillard'ın yer aldığı filmlerden bazıları ise şunlar:

Marion Cotillard filmleri

La Vie En Rose

Midnight in Paris

Contagion

Inception

The Dark Knight

Al Pacino

Dünyadaki sayılı oyunculardan birisi olan Al Pacino, daha çok birkaç rolüyle ön plana çıkmış olsa da sayısız başarılı filmde yer almış bir oyuncu. Bu oyuncuyu uzun süreler boyunca anlatabiliriz, ancak ismini duymak bile filmi izlemek için yeterli. Al Pacino'nun izlenmeye değer birçok filminden bazıları ise şunlar:

Al Pacino filmleri

The Irishman

88 Minutes

The Insider

Scent of a Woman

Scarface

Anthony Hopkins

Yaşayan en iyi oyunculardan biri olarak kabul edilen Hopkins, pek çok efsane filmde efsane rollerin üstünden başarıyla kalkmış olsa da genel olarak Hannibal Lecter karakterine hayat verdiği The Silence of the Lambs (Kuzuların Sessizliği) filmiyle tanınıyor. Bu filmde en iyi erkek oyuncu Oscar'ını da almayı başaran Hopkins, yer aldığı filmin kalitesini artıran çok eşsiz oyuncular arasında yer alıyor. Hopkins'in kesinlikle izlemelisin dediğim filmlerinden bazıları ise şunlar:

Anthony Hopkins filmleri

The Silence of the Lambs

Joe Black

Red Dragon

Elephant Man

The World's Fastest Indian

Aamir Khan

Listemizde Hint sinemasına çok girmedim, zaten girince kolay kolay çıkamayacağımız çok farklı bir alan orası, ancak Bollywood'un içinden almam gereken bir isim vardı. Ülkemizde de çok büyük bir hayran kitlesine sahip olan Aamir Khan, filmlerini seçen oyunculardan biri. Çektiği filmler için özel olarak uğraşan Aamir Khan'ın izlemenizi önerdiğim filmleri şunlar:

Aamir Khan filmleri

3 Idiots

Dangal

Peekay

Lagaan

Joaquin Phoenix

2019 yılında çıkan Joker filmiyle oyunculuk sınırlarını atmosferin dışına çıkarıp Satürn'e doğru yol alan Joaquin Phoenix, aslında hemen hemen her filmiyle fark yaratan oyunculardan biri. Gerek kötü gerekse de iyi rollerde oynayabilen bu özel oyuncu, dünya üzerindeki en başarılı oyunculardan biri. Gelin Phoenix onaylı filmlerden bazılarına bakalım:

Joaquin Phoenix filmleri

Joker

Gladiator

Her

Walk the Line

Johnny Depp

Çoğu kişinin Kaptan Jack Sparrow rolüyle tanıdığı Johnny Depp, aslında bir filmdeki rolünden çok daha fazlası olan oyunculardan. Gerek gençlik gerekse de olgunluk döneminde çok başarılı filmler çıkartan Depp, dünyanın en bilinen oyunculardan biri olmuş durumda. Bu özel oyuncunun kesinlikle izlemelisiniz dediğim filmlerinden bazıları şunlar:

Johnny Depp filmleri

Edward Scissorhands (Makas Eller)

Pirates of the Caribbean

The Tourist

Transcendence

Natalie Portman

Henüz 14 yaşındayken günümüzde kült yapımlardan biri olan Leon: The Professional filmiyle dünya çapında bir üne kavuşan Natalie Portman, oyunculuk hayatında birbirinden başarılı filmlere imza attı. Portman'ın onayından geçip onunla birlikte yükselen filmlerden bazıları şu şekilde:

Natalie Portman filmleri

Closer

V for Vendetta

Black Swan

Leon the Professional

Star Wars

Robert De Niro

Dünyanın en ünlü oyuncularından biri olan Robert De Niro, gerek gençlik yılları gerekse de günümüzdeki yaşlılık yıllarında çok sağlam filmlerde yer aldı. De Niro için söyleyecek çok bir şeyimiz yok aslında, söylemesi gereken her şeyi tanınan ismi bizlere anlatıyor. De Niro'nun eşsiz filmlerinden bazıları şunlar:

Robert De Niro filmleri

Once Upon a Time America

The Goodfather II

Taxi Driver

Untouchables

Goodfellas

Jack Nicholson

Akademi Ödülleri'ne tam 12 kez aday gösterilip 3'ünü kazanmayı başararak En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını 3 kez kazanan iki isimden biri olan Nicholson, dünyanın gelmiş geçmiş en başarılı oyuncularından biri olarak kabul ediliyor. Oynadığı filmler ve rolleri de bu oyuncunun ne kadar özel olduğunu gösteriyor. Jack Nicholson'ın yer aldığı filmlerden bazıları şunlar:

Jack Nicholson filmleri

Terms of Endearment

The Shining

As Good as it Gets

The Departed

One Flew Over the Cuckoo's Nest

The Bucket List

Kate Winslet

Henüz daha 22 yaşındayken iki Akademi Ödülü adaylığı elde eden ilk insan olan Kate Winslet, kariyeri boyunca pek çok başarılı filmde yer aldı. Birbirinden farklı rollerin üstünden başarıyla kalkan Winslet, filmografisinde farklı türlerde film izlemek isteyen kişilerin yakından takip etmesi gereken bir oyuncu. Kate Winslet'in içinde yer alarak renk kattığı başarılı filmlerden bazıları şunlar:

Kate Winslet filmleri

The Holliday

Titanic

Eternal Sunshine of the Spotless Mind

Carnage

Revolutionary Road

Morgan Freeman

Oynadığı filmlerde genelde yardımcı oyuncu rolünde yer alan, ancak şöhreti başrollerden daha fazla olan Morgan Freeman, bu listemizde yer alacak oyunculardan biri. Sayısız başarılı filmde yer alan Freeman'ın oyunculuğu dışında belgesel ve animasyon filmlerine yaptığı seslendirmelerin de çok özel bir yeri bulunuyor. Freeman'ın kesinlikle izlemelisiniz dediğimiz filmlerinden bazıları şunlar:

Morgan Freeman filmleri

Lucy

Transcendence

Now You See Me

The Dark Knight

Million Dollar Baby

The Shawshank Redemption

Jim Carrey

Mimik dediğimizde ilk aklımıza gelen isimlerden biri olan Jim Carrey, son yıllarda çok fazla film çekmemeye başladı, ancak bu zamana kadar yayınlanan filmlerle bile efsane olmaya aday. Doğaçlama yeteneği sayesinde komedinin ustası olan Jim Carrey, yer aldığı filmleri tek başına sırtlayıp götürebiliyor. Jim Carry'nin izlemelisiniz dediğim filmlerden bazıları ise şunlar:

Jim Carrey filmleri

Liar Liar

The Truman Show

Bruce Almighty

Yes Man

Mr. Popper's Penguins

Heath Ledger

Henüz 28 yaşındayken hayatını kaybettiği için hepimizin içinde bir burukluk bırakan Heath Ledger, özellikle ölümünden sonra yayınlanan The Dark Knight'taki Joker performansıyla ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu bizlere son kez hatırlattı, ancak zaten önceki filmlerinde de gayet iyi performans göstermişti. Sizlere önereceğim Heath Ledger filmlerinden bazıları ise şunlar:

Heath Ledger filmleri

I'm Not There

The Dark Knight

The Patriot

10 Things I Hate about You

Jackie Chan

Dövüş filmi denildiğinde ilk aklımıza gelen isimlerden olan Jackie Chan, uzun yıllar boyunca televizyonlarımızda gördüğümüz bir yüz oldu. Eğlenceli kişiliği ve dövüş sanatlarındaki becerisiyle dünyanın en başarılı oyuncularından biri olan Jackie Chan'in kesinlikle izlemenizi öneriyorum dediğim filmler şu şekilde:

Jackie Chan filmleri

Shanghai Noon

Rush Hour

The Accidental Spy (Altın Yumruk İstanbul'da)

Around the World in 80 Days

Helena Bonham Carter

Harry Potter'ın kötü sihirbazı Bellatrix Lestrange rolünden tanıdığımız Helena Bonham Carter, bu zamana kadar pek çok başarılı yapımda yer aldı. Kariyeri boyunca çoğu zaman başarılı filmlerde yer alan Carter, adeta yürüyen bir küratör niteliğinde. Carter'ın içinde yer aldığı başarılı filmlerden bazıları şunlar:

Helena Bonham Carter filmleri

Fight Club

Big Fish

Harry Potter

The King's Speech

Les Misérables

Liam Neeson

Yer aldığı filme kalite katan oyunculardan biri olan Liam Neeson, Star Wars'tan Schindler's List'e kadar farklı tarzlarda pek çok kaliteli yapımda yer aldı. Neeson'un yer aldığı filmlerden bazıları ise şu şekilde:

Liam Neeson filmleri

Schindler's List

Taken

Star Wars

Non-Stop

Jared Leto

Şimdi sıra geldi, benim en sevdiğim oyunculardan birine. Sadece oyunculuk değil aynı zamanda müzisyenlik de yapan Jared Leto, Suicide Squad'daki Joker denemesiyle bekleneni verememiş olsa da pek çok kaliteli yapımda yer aldı. Özellikle dram filmlerindeki başarılı performansıyla karşımıza çıkan oyuncuyu uzun süre etkileyen filmleri sevenlerin takip etmesini öneriyorum. Jared Leto'nun yer aldığı filmler arasında izlemenizi önerdiklerim ise şu şekilde:

Jared Leto filmleri

Requiem for a Dream

Mr. Nobody

Dallas Buyers Club

Alexander

Amy Adams

Amy Adams'ın popüler kültüre çok yakın olmasından dolayı bu listede yer almasını yadırgayan kişiler olabilir, ancak yer aldığı filmler ve bu filmlerdeki oyunculuk performansına baktığımızda karşımızda ciddi anlamda başarılı bir oyuncu olduğunu görüyoruz. Bu zamana kadar toplamda 6 kez Akademi Ödülü'ne aday gösterilen Amy Adams, yer almayı seçtiği başarılı filmlerle önümüzdeki yıllarda da bu alanda yeni adaylıklar alacak gibi görünüyor. Amy Adams'ın başarılı bulduğum filmlerinden bazıları ise şunlar:

Amy Adams filmleri

The Fighter

Her

Arrival

The Master

Ian Mckellen

Bazen 5. günün şafağında yollarını gözlediğimiz Gandalf, bazen de bazı noktalarda hakkını verdiğimiz, kötü karakter olmasına rağmen sevdiğimiz Magneto. Mckellen'ın artık hafızalarımıza kazınan pek çok karakteri bulunuyor ve tüm bunlar kendisinin ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu bizlere gösteriyor. Lafı çok uzatmadan bu efsanevi oyuncunun kesinlikle izlemelisin dediğim filmlerini hemen şuraya bırakıyorum:

Ian Mckellen filmleri

Lord of the Rings

X-Men

The Da Vinci Code

Beaty and the Beast

Listede yer veremediğimiz, ancak çok başarılı olan diğer oyuncular

Elbette dünyada filmlerini kesinlikle izlemelisiniz dediğim pek çok oyuncu var. Sinemayı takip edip; oyuncu, yönetmen ve arka plandaki daha pek çok isme önem veren bir kişi olarak bu listeyi uzattıkça uzatabilirim, ancak bunun yerine sizlerden de öneriler bekliyorum. Aşağıda yazacağım sayısız başarılı isim dışında sizin "bu kişi filmde varsa ben bunu izlerim" dediğiniz isimleri lütfen bizimle paylaşın. Ayrıca aşağıda yer aldığı filmlere kalite katan oyunculara da bir göz atmanızı öneriyorum.