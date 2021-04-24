Dünyada her sene binlerce film çekilir. Bazıları yüksek prodüksiyonlu bazıları ise daha düşük imkanlarla çekilen bu filmlerin çok büyük kısmı unutulup giderken küçük bir kısmı tarihin tozlu sayfalarında bir ışık huzmesi gibi yayılır. Elbette bu filmlerin bazılarını bulmak çok kolay, ancak bazen köşede gizli bir şekilde izlememiz için saklanan çok özel yapımlar bulunuyor. Bu filmleri bulmanın pek çok farklı yolu bulunuyor, ancak bugün sizlere ekibinde yer aldığı filme sınıf atlatan, zaten kendisi de kalitesiz filmlerde yer almayan yönetmen, oyuncu ve müzik bestecilerini bahsedeceğiz.
Bugün sizler için hazırladığımız listede; sadece kaliteli projelerde yer almış veya projeye katılarak kendileri onu kaliteli kılmış yönetmen, oyuncu veya bestecileri listeledik. Burada yer vereceğim isimlerin büyük bir kısmı benim gözümde adeta bir film küratörü konumundalar. İçlerinde yer aldıkları tüm projeleri öncelikli olarak takip ediyorum. Elbette bu isimlerin de bazen çok başarılı olmayan film projelerinde yer aldığını gördük, ancak genel anlamda baktığımızda içlerinde yer aldıkları filmler kaliteli oluyor. Elbette listede yer almayan bazı önemli oyuncular da bulunuyor, ancak bu listenin en başarılı oyuncular listesi olmadığını hatırlatayım.
Ayrıca hazırladığımız bu içerikte Türk oyunculara yer vermedik, ilerleyen dönemde bu konuda apayrı bir içerik çıkartabiliriz. Listemize geçmeden önce sizlere içeriğimizin düzeninden kısaca bahsedeceğim. Hazırladığımız içeriği 3 farklı türle ele aldık. Bunlar; yönetmenler, müzisyenler ve oyuncular. İçlerinde yer aldıkları filmleri genellikle kaliteli kılan isimlerin yer aldığı listemize artık geçebiliriz.
Filmi izlemek için adını görmemizin yeterli olduğu isimler
- Yönetmenler
- David Fincher
- Christopher Nolan
- James Cameron
- Alejandro González Inarritu
- Woody Allen
- Müzisyenler
- John Williams
- Hans Zimmer
- James Horner
- Alan Silvestri
- Oyuncular
- Daniel Day-Lewis
- Edward Norton
- Tom Hanks
- Marion Cotillard
- Al Pacino
- Anthony Hopkins
- Aamir Khan
- Joaquin Phoenix
- Johnny Depp
- Natalie Portman
- Robert De Niro
- Jack Nicholson
- Kate Winslet
- Morgan Freeman
- Jim Carrey
- Heath Ledger
- Jackie Chan
- Helena Bonham Carter
- Liam Neeson
- Jared Leto
- Amy Adams
- Ian Mckellen
Yönetmenler
Bir filmin en önemli parçalarından biri olan yönetmenler, basit bir hikayeyi karmaşık şekilde anlatabilecekleri gibi karmaşık bir hikayeyi de basitleştirebilirler. Dünyada hala severek takip ettiğim bazı yönetmenler var, ancak bunların sayısının çok fazla olmadığını da söylemem gerekiyor.
David Fincher
Yönetmen dediğimizde aklımıza ilk gelen isimlerden olan David Fincher, sinema sektörüne pek çok ölümsüz eser katmıştır. Bunlar arasında Dövüş Kulübü, Sosyal Ağ gibi artık kültleşmiş pek çok başarılı film de bulunuyor. Yönetmenin kesinlikle göz atmanız gereken 5 filmi ise şu şekilde:
David Fincher filmleri
- Fight Club
- Se7en
- The Social Network
- Zodiac
- Panic Room
Christopher Nolan
Şimdi burada bana bir yönetmen ismi söyle desem muhtemelen çoğunuzun aklına gelecek isimdir Nolan. Sayısız kaliteli filmde yer alan yönetmen, filmleri üzerine yıllar harcayıp doğru insanlarla çalışıyor. Bu sayede de ortaya her izlediğinizde yeni şeyler fark edeceğiniz, insanı adeta zorlayan filmler çıkıyor. Nolan'ın muhteşem işler başardığını düşündüğüm 5 film önerim ise şu şekilde:
Christopher Nolan filmleri
- Interstellar
- The Dark Knight
- Inception
- Memento
- Prestige
James Cameron
Geldik bir sonraki efsane yönetmene. Öyle çok film çıkarmayıp, bir film için yıllarını harcayan James Cameron, kaliteli filmlerin sembol isimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Zaten çıkardığı işler de bunun sembolü olarak gösterilebilir. Dahi yönetmenin Titanic filmini çekerken dünyanın en derin çukuruna dalması gibi çılgınca işleri de olduğu düşünülürse çektiği filmlere verdiği önemi daha iyi anlayabiliriz. James Cameron'ın ölümsüz filmleri ise şu şekilde:
James Cameron filmleri
- Avatar
- Titanic
- Terminator
Alejandro González Inarritu
Meksikalı bir film yönetmeni olan Alejandro González Inarritu, Akademi Ödülleri'ni kasıp kavuran filmleriyle tanınıyor. Ünlü yönetmenin birbirinden başarılı filmleri bulunuyor, ancak özellikle bazı filmleriyle çizgiyi çok yukarılara taşımıştır. Ünlü yönetmenin kesinlikle izlemelisiniz dediğim filmleri şu şekilde:
Alejandro González Inarritu filmleri
- Birdman
- The Revenant
- Babil
- 21 Gram
Woody Allen
10 elinde 10 marifet olan insanlardan biri olan Woody Allen; yönetmen, senarist, oyuncu, yazar, komedyen ve müzisyen gibi her biri ayrı uzmanlık gerektiren işleri son derece başarılı bir şekilde yerine getiriyor. Yazdığı senaryonun yapımcılar tarafından değiştirilmesini sevmeyen Allen, bu nedenle genel olarak kendi yönettiği filmlerin senaristliğini de yapar. Hem yönetmen hem senarist hem de oyuncu olarak yer aldığı projelerle bir filmi tek başına üstlenen dahi yönetmen, böyle bir listenin olmazsa olmazlarından biri. Woody Allen'in elinden çıkan ve kesinlikle izlemeniz gereken filmlerden bazıları ise şu şekilde:
Woody Allen filmleri
- Midnight in Paris
- Barselona, Barselona
- Annie Hall
- Blue Jasmine
Müzisyenler
Kaliteli bir filmin her zaman kaliteli müzikleri olur. Bunun pek çok sebebi var aslında, ancak en büyük sebep kaliteli filmlerin bize verdiği o özel duygular. Bu duygular da genel olarak sayıları çok az olan ve modern zamanların Beathoven'ı, Mozart'ı sayabileceğimiz film müziği bestecileri sayesinde mümkün oluyor.
John Williams
Film müziği dediğimizde aklımıza gelen ilk isimlerden biri olan John Williams'ın müziğini yaptığı bir film çok yüksek ihtimalle kötü olmaz, hatta dünyanın en iyi filmleri listesinde kendine yer bulur. Bir orkestra şefi olan Amerikalı besteci Williams, modern çağın en ünlü senfonik film müziği bestecilerindendir. Ünlü müzisyen; 5 Akademi, 17 Grammy, 3 Altın Küre, 2 Emmy ve 5 BAFTA ödülü kazanmıştır. Şu anda 89 yaşında olan efsane isim, bizlere unutamayacağımız filmlerin unutamayacağımız müziklerini sunmuştur. John Williams tarafından müzikleri bestelenerek onaylanmış bazı filmler ise şu şekilde:
John Williams'ın beste yaptığı filmler
- Schindler's List
- Star Wars
- Harry Potter
- Jaws
- E.T. (E.T. the Extra-Terrestrial)
John William'dan hafızalarımıza kazınan müzik önerisi
Hans Zimmer
Geldik bir sonraki efsanevi müzik yapımcısına. Şimdi dostlar, ben kendi açımdan bakarsam bir filmi izlerken en çok güvendiğim isimler müzisyenleridir. Bir filmin müziklerinin arkasında Hans Zimmer bulunuyorsa, benim izlemem için yeterlidir. Zaten film çok kötü olsa dahi Zimmer'ın muhteşem beyni sayesinde müzik ziyafeti yaşamış olurum.
Bu kadar çok sevdiğim bir insanı şu anda yazmaktan da özel bir zevk alıyorum elbette. Zaten çok başarılı yönetmenlerle çalışıp filmin ambiyansını sunma konusunda çok iyi işler başaran Zimmer, sadece iyi filmlere müzik bestelemiyor, bestelediği müzikler sayesinde filmler sınıf atlayıp daha iyi oluyor. Aslında içeriğin bundan sonrasını tamamen Zimmer'ın hikayesini anlatarak devam edebilirim, ancak bunu yapmak yerine başka efsane isimleri de sizlere sunmam gerekiyor. Eğer Hans Zimmer'ın hikayesini anlatıp efsane bestelerinden bir müzik şöleni sunduğumuz bir içerik çıkarmamı istiyorsanız bizlere yorumlarda belirtebilirsiniz. Zimmer'a veda etmeden önce kalite kattığı bazı filmler şu şekilde:
Hans Zimmer'ın beste yaptığı filmler
- Interstellar
- Inception
- The Dark Knight
- Pirates of the Caribbean
- Rush
- The Lion King
- Gladiator
Hans Zimmer'ın hafızalarımıza kazınan müzik önerisi
James Horner
Şimdi geldik bir başka efsane müzisyene. Beste yaptığı filmlerin her biri efsane olan ve 2015 yılında aramızdan ayrılarak hepimizi derin üzüntüye boğan James Horner, ilk notasını duyduğumuzda "Aaa ben bunu hatırlıyorum" dediğiniz pek çok müziğin ardındaki isim. İnsanda farklı duygular hissettiren bu efsane adam, Celine Dion'un Titanic filmi için seslendirdiği My Heart Will Go On şarkısının da bestecisi. Ayrıca içinde yer alarak sınıf atlattığı filmlerden bazıları şu şekilde:
James Horner'ın beste yaptığı filmler
- Titanic
- Braveheart
- Avatar
- Apollo 13
- Aliens
- Troy
James Horner'ın hafızalarımıza kazınan müzik önerisi
Alan Silvestri
Bir film izlerken gaza gelmek isteyenler burada mı? Alan Silvestri, bu konuda en yetkin bestecilerden biri. Back to the Future, Avengers gibi pek çok kaliteli filmin arkasındaki isim olan başarılı müzisyen, neredeyse 50 yılı bulan kariyerinde birbirinden başarılı işlere imza atmıştır. Silvestri'nin yer aldığı filmlerden bazıları ise şu şekilde:
Alan Silvestri'nin beste yaptığı filmler
- Avengers
- Back to the Future
- Forrest Gump
- Cast Away
- Ready Player One
Alan Silvestri'nin hafızalarımıza kazınan müzik önerisi
Oyuncular
Sonunda geldik oyunculara. Oyuncu kısmında çok başarılı bulduğum ve "filmde bu kişi yer alıyorsa ben bunu izlerim" dediğim pek çok isim var. Hatta hepsini yazmaya kalksam muhtemelen benim parmaklarım, sizin de gözleriniz birkaç gün kendine gelemezdi. Bu sebeple içeriği bir miktar kısa tutmaya çalıştım. Elbette listemizde yer almayı hak eden, ancak çok uzayacağı için detaylı bir şekilde yer veremediğim isimleri de yazacağım. Hazırsanız "küratörlüğe başlasalar köşeyi dönerler" dediğimiz oyunculara bakalım.
Daniel Day-Lewis
Oscar ve BAFTA ödüllü İngiliz oyuncu Daniel Day-Lewis, isim olarak çok gün yüzünde değilmiş gibi görünen, ancak oynadığı her filme kalite katıp ilklere imza atan çok özel bir oyuncu. Akademi Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" dalında 3 kez Oscar alarak Jack Nicholson'la birlikte bunu basaran iki kişiden biri olan Daniel Day-Lewis, çok fazla filmde yer almıyor, ancak yer aldıkları filmlerde öyle bir oyunculuk sergiliyor ki o film zaten başarılı oluyor. Daniel Day- Lewis'in kesinlikle izlemelisiniz dediğim filmleri şunlar:
Daniel Day-Lewis filmleri
- There Will Be Blood
- Gangs of New York
- The Last of the Mohicans
- Lincoln
- My Left Foot
Edward Norton
Son yıllarda pek görmesek de yer aldığı filmlerle her zaman beğendiğim oyunculardan biri olan Edward Norton, pek çok filmde kaliteli oyunculuğuyla kendinden söz ettirdi. Ünlü oyuncunun yer aldığı filmler arasında izlemenizi önerdiğim birkaçı şunlar:
Edward Norton filmleri
- Fight Club
- The Illusionist
- American History X
- Italian Job
Tom Hanks
Geldik bir başka efsane oyuncuya. Yer aldığı filme adeta kalite katan ve çoğu filmini doğrudan IMDb Top 250 listesinde gördüğümüz Tom Hanks, hafızalarımıza kazınan birbirinden başarılı filmiyle "Oynuyorsa kalitelidir" cümlesinin gizli öznesi oluyor. Tom Hanks'in kesinlikle izlemelisiniz dediğim filmlerinden bazıları ise şu şekilde:
Tom Hanks filmleri
- Saving Private Ryan
- The Green Mile
- The Da Vinci Code
- Apollo 13
- Forrest Gump
Marion Cotillard
Fransız asıllı oyuncu Marion Cotillard, oyunculuğuyla her zaman başarıyı yakalamış bir isim. Elbette onu özel kılan tek yönü bu değil. Eğer bir filmde Cotillard yer alıyorsa o film genelde başarılıdır. Özellikle Fransız müziğinin efsane ismi Edith Piaf'ın hayatının anlatıldığı La Vıe En Rose (Kaldırım Serçesi) filminde sergilediği performansla unutulmazlar arasına girmiş ve Akademi Ödülü'nü kaldırmayı başarmıştır. Marion Cotillard'ın yer aldığı filmlerden bazıları ise şunlar:
Marion Cotillard filmleri
- La Vie En Rose
- Midnight in Paris
- Contagion
- Inception
- The Dark Knight
Al Pacino
Dünyadaki sayılı oyunculardan birisi olan Al Pacino, daha çok birkaç rolüyle ön plana çıkmış olsa da sayısız başarılı filmde yer almış bir oyuncu. Bu oyuncuyu uzun süreler boyunca anlatabiliriz, ancak ismini duymak bile filmi izlemek için yeterli. Al Pacino'nun izlenmeye değer birçok filminden bazıları ise şunlar:
Al Pacino filmleri
- The Irishman
- 88 Minutes
- The Insider
- Scent of a Woman
- Scarface
Anthony Hopkins
Yaşayan en iyi oyunculardan biri olarak kabul edilen Hopkins, pek çok efsane filmde efsane rollerin üstünden başarıyla kalkmış olsa da genel olarak Hannibal Lecter karakterine hayat verdiği The Silence of the Lambs (Kuzuların Sessizliği) filmiyle tanınıyor. Bu filmde en iyi erkek oyuncu Oscar'ını da almayı başaran Hopkins, yer aldığı filmin kalitesini artıran çok eşsiz oyuncular arasında yer alıyor. Hopkins'in kesinlikle izlemelisin dediğim filmlerinden bazıları ise şunlar:
Anthony Hopkins filmleri
- The Silence of the Lambs
- Joe Black
- Red Dragon
- Elephant Man
- The World's Fastest Indian
Aamir Khan
Listemizde Hint sinemasına çok girmedim, zaten girince kolay kolay çıkamayacağımız çok farklı bir alan orası, ancak Bollywood'un içinden almam gereken bir isim vardı. Ülkemizde de çok büyük bir hayran kitlesine sahip olan Aamir Khan, filmlerini seçen oyunculardan biri. Çektiği filmler için özel olarak uğraşan Aamir Khan'ın izlemenizi önerdiğim filmleri şunlar:
Aamir Khan filmleri
- 3 Idiots
- Dangal
- Peekay
- Lagaan
Joaquin Phoenix
2019 yılında çıkan Joker filmiyle oyunculuk sınırlarını atmosferin dışına çıkarıp Satürn'e doğru yol alan Joaquin Phoenix, aslında hemen hemen her filmiyle fark yaratan oyunculardan biri. Gerek kötü gerekse de iyi rollerde oynayabilen bu özel oyuncu, dünya üzerindeki en başarılı oyunculardan biri. Gelin Phoenix onaylı filmlerden bazılarına bakalım:
Joaquin Phoenix filmleri
- Joker
- Gladiator
- Her
- Walk the Line
Johnny Depp
Çoğu kişinin Kaptan Jack Sparrow rolüyle tanıdığı Johnny Depp, aslında bir filmdeki rolünden çok daha fazlası olan oyunculardan. Gerek gençlik gerekse de olgunluk döneminde çok başarılı filmler çıkartan Depp, dünyanın en bilinen oyunculardan biri olmuş durumda. Bu özel oyuncunun kesinlikle izlemelisiniz dediğim filmlerinden bazıları şunlar:
Johnny Depp filmleri
- Edward Scissorhands (Makas Eller)
- Pirates of the Caribbean
- The Tourist
- Transcendence
Natalie Portman
Henüz 14 yaşındayken günümüzde kült yapımlardan biri olan Leon: The Professional filmiyle dünya çapında bir üne kavuşan Natalie Portman, oyunculuk hayatında birbirinden başarılı filmlere imza attı. Portman'ın onayından geçip onunla birlikte yükselen filmlerden bazıları şu şekilde:
Natalie Portman filmleri
- Closer
- V for Vendetta
- Black Swan
- Leon the Professional
- Star Wars
Robert De Niro
Dünyanın en ünlü oyuncularından biri olan Robert De Niro, gerek gençlik yılları gerekse de günümüzdeki yaşlılık yıllarında çok sağlam filmlerde yer aldı. De Niro için söyleyecek çok bir şeyimiz yok aslında, söylemesi gereken her şeyi tanınan ismi bizlere anlatıyor. De Niro'nun eşsiz filmlerinden bazıları şunlar:
Robert De Niro filmleri
- Once Upon a Time America
- The Goodfather II
- Taxi Driver
- Untouchables
- Goodfellas
Jack Nicholson
Akademi Ödülleri'ne tam 12 kez aday gösterilip 3'ünü kazanmayı başararak En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını 3 kez kazanan iki isimden biri olan Nicholson, dünyanın gelmiş geçmiş en başarılı oyuncularından biri olarak kabul ediliyor. Oynadığı filmler ve rolleri de bu oyuncunun ne kadar özel olduğunu gösteriyor. Jack Nicholson'ın yer aldığı filmlerden bazıları şunlar:
Jack Nicholson filmleri
- Terms of Endearment
- The Shining
- As Good as it Gets
- The Departed
- One Flew Over the Cuckoo's Nest
- The Bucket List
Kate Winslet
Henüz daha 22 yaşındayken iki Akademi Ödülü adaylığı elde eden ilk insan olan Kate Winslet, kariyeri boyunca pek çok başarılı filmde yer aldı. Birbirinden farklı rollerin üstünden başarıyla kalkan Winslet, filmografisinde farklı türlerde film izlemek isteyen kişilerin yakından takip etmesi gereken bir oyuncu. Kate Winslet'in içinde yer alarak renk kattığı başarılı filmlerden bazıları şunlar:
Kate Winslet filmleri
- The Holliday
- Titanic
- Eternal Sunshine of the Spotless Mind
- Carnage
- Revolutionary Road
Morgan Freeman
Oynadığı filmlerde genelde yardımcı oyuncu rolünde yer alan, ancak şöhreti başrollerden daha fazla olan Morgan Freeman, bu listemizde yer alacak oyunculardan biri. Sayısız başarılı filmde yer alan Freeman'ın oyunculuğu dışında belgesel ve animasyon filmlerine yaptığı seslendirmelerin de çok özel bir yeri bulunuyor. Freeman'ın kesinlikle izlemelisiniz dediğimiz filmlerinden bazıları şunlar:
Morgan Freeman filmleri
- Lucy
- Transcendence
- Now You See Me
- The Dark Knight
- Million Dollar Baby
- The Shawshank Redemption
Jim Carrey
Mimik dediğimizde ilk aklımıza gelen isimlerden biri olan Jim Carrey, son yıllarda çok fazla film çekmemeye başladı, ancak bu zamana kadar yayınlanan filmlerle bile efsane olmaya aday. Doğaçlama yeteneği sayesinde komedinin ustası olan Jim Carrey, yer aldığı filmleri tek başına sırtlayıp götürebiliyor. Jim Carry'nin izlemelisiniz dediğim filmlerden bazıları ise şunlar:
Jim Carrey filmleri
- Liar Liar
- The Truman Show
- Bruce Almighty
- Yes Man
- Mr. Popper's Penguins
Heath Ledger
Henüz 28 yaşındayken hayatını kaybettiği için hepimizin içinde bir burukluk bırakan Heath Ledger, özellikle ölümünden sonra yayınlanan The Dark Knight'taki Joker performansıyla ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu bizlere son kez hatırlattı, ancak zaten önceki filmlerinde de gayet iyi performans göstermişti. Sizlere önereceğim Heath Ledger filmlerinden bazıları ise şunlar:
Heath Ledger filmleri
- I'm Not There
- The Dark Knight
- The Patriot
- 10 Things I Hate about You
Jackie Chan
Dövüş filmi denildiğinde ilk aklımıza gelen isimlerden olan Jackie Chan, uzun yıllar boyunca televizyonlarımızda gördüğümüz bir yüz oldu. Eğlenceli kişiliği ve dövüş sanatlarındaki becerisiyle dünyanın en başarılı oyuncularından biri olan Jackie Chan'in kesinlikle izlemenizi öneriyorum dediğim filmler şu şekilde:
Jackie Chan filmleri
- Shanghai Noon
- Rush Hour
- The Accidental Spy (Altın Yumruk İstanbul'da)
- Around the World in 80 Days
Helena Bonham Carter
Harry Potter'ın kötü sihirbazı Bellatrix Lestrange rolünden tanıdığımız Helena Bonham Carter, bu zamana kadar pek çok başarılı yapımda yer aldı. Kariyeri boyunca çoğu zaman başarılı filmlerde yer alan Carter, adeta yürüyen bir küratör niteliğinde. Carter'ın içinde yer aldığı başarılı filmlerden bazıları şunlar:
Helena Bonham Carter filmleri
- Fight Club
- Big Fish
- Harry Potter
- The King's Speech
- Les Misérables
Liam Neeson
Yer aldığı filme kalite katan oyunculardan biri olan Liam Neeson, Star Wars'tan Schindler's List'e kadar farklı tarzlarda pek çok kaliteli yapımda yer aldı. Neeson'un yer aldığı filmlerden bazıları ise şu şekilde:
Liam Neeson filmleri
- Schindler's List
- Taken
- Star Wars
- Non-Stop
Jared Leto
Şimdi sıra geldi, benim en sevdiğim oyunculardan birine. Sadece oyunculuk değil aynı zamanda müzisyenlik de yapan Jared Leto, Suicide Squad'daki Joker denemesiyle bekleneni verememiş olsa da pek çok kaliteli yapımda yer aldı. Özellikle dram filmlerindeki başarılı performansıyla karşımıza çıkan oyuncuyu uzun süre etkileyen filmleri sevenlerin takip etmesini öneriyorum. Jared Leto'nun yer aldığı filmler arasında izlemenizi önerdiklerim ise şu şekilde:
Jared Leto filmleri
- Requiem for a Dream
- Mr. Nobody
- Dallas Buyers Club
- Alexander
Amy Adams
Amy Adams'ın popüler kültüre çok yakın olmasından dolayı bu listede yer almasını yadırgayan kişiler olabilir, ancak yer aldığı filmler ve bu filmlerdeki oyunculuk performansına baktığımızda karşımızda ciddi anlamda başarılı bir oyuncu olduğunu görüyoruz. Bu zamana kadar toplamda 6 kez Akademi Ödülü'ne aday gösterilen Amy Adams, yer almayı seçtiği başarılı filmlerle önümüzdeki yıllarda da bu alanda yeni adaylıklar alacak gibi görünüyor. Amy Adams'ın başarılı bulduğum filmlerinden bazıları ise şunlar:
Amy Adams filmleri
- The Fighter
- Her
- Arrival
- The Master
Ian Mckellen
Bazen 5. günün şafağında yollarını gözlediğimiz Gandalf, bazen de bazı noktalarda hakkını verdiğimiz, kötü karakter olmasına rağmen sevdiğimiz Magneto. Mckellen'ın artık hafızalarımıza kazınan pek çok karakteri bulunuyor ve tüm bunlar kendisinin ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu bizlere gösteriyor. Lafı çok uzatmadan bu efsanevi oyuncunun kesinlikle izlemelisin dediğim filmlerini hemen şuraya bırakıyorum:
Ian Mckellen filmleri
- Lord of the Rings
- X-Men
- The Da Vinci Code
- Beaty and the Beast
Listede yer veremediğimiz, ancak çok başarılı olan diğer oyuncular
Elbette dünyada filmlerini kesinlikle izlemelisiniz dediğim pek çok oyuncu var. Sinemayı takip edip; oyuncu, yönetmen ve arka plandaki daha pek çok isme önem veren bir kişi olarak bu listeyi uzattıkça uzatabilirim, ancak bunun yerine sizlerden de öneriler bekliyorum. Aşağıda yazacağım sayısız başarılı isim dışında sizin "bu kişi filmde varsa ben bunu izlerim" dediğiniz isimleri lütfen bizimle paylaşın. Ayrıca aşağıda yer aldığı filmlere kalite katan oyunculara da bir göz atmanızı öneriyorum.
- James Mcavoy
- Rami Malek
- Marion Cotillard
- Gary Oldman
- Jamie Foxx
- Brie Larson
- Robert Dawney Jr.
- Matt Damon
- Brad Pitt
- Hugh Jackman
- Sandra Bullock
- Andy Serkis
- Orlando Bloom
- Adrian Brody
- Leonardo DiCaprio
- Samuel L. Jackson
- Javier Bardem
- Jean Reno
- Jordan Peele
- Florence Pugh
- Jeff Bridges
- Tom Hardy
- Russell Crowe
- Bradley Cooper