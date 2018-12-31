Bilinmeyen numara sorununu ortadan kaldıran ve daha önce yalnızca Turkcell'lilerin kullanımına açıp olan UpCall uygulaması, tüm operatörlerin kullanımına açıldı.

Turkcell'in yaptığı açıklamaya göre şirket, Upcall uygulamasını diğer operatörlerin de kullanımına açtı. App Store veya Google Play Store vasıtasıyla ücret ödemeden indirebileceğiniz UpCall, telefonuzda kayıtlı olmayan kişilerin arama ekranında kim olduğunu gösteriyor.

Arama nedenini telefon daha çalarken dahi anlamanızı sağlayacak konu ekleme özelliğine de sahip olan uygulama, emojili ve resimli arama seçeneğine de sahip. Turkcell, uygulamasını diğer tüm operatörlere açmış olsa da kendi kullanıcılarını da unutmuş değil.

Turkcell kullanıcıları UpCall'ın ayrıcalıklarından yararlanmaya devam edecek. Tek tuşla grup araması yapabilme, en yakın nöbetçi eczaneye iletişim ve konum bilgisiyle ulaşabilme ve rahatsız etme gibi özellikler, sadece Turkcell kullanıcılarına açık olacak.

Tüm aramaları tek bir ekrandan yönetebilmenizi de sağlayan UpCall, Turkcell'in KimAramış, KimAramış Ektsra, CepAçık, CepAçık Ekstra, KimArıyor ve ŞimdiAra gibi servislerini de aynı uygulama üzerinden kullanabilmenize olanak sağlıyor.