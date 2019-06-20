Yapay Zeka, Şimdi de Pizza Yapımında Kullanılacak

Artık hayatımızın her alanında kendisinin gösteren yapay zekâ gittikçe daha da hayatımıza entegre hâle gelmeye başladı. Yapay zekâ şimdi de pizza şefi rolünü üstlendi ve en iyi pizzayı yapmak için gayret gösteriyor.

Yapay zekâ ile yapabileceğimiz birçok harika şey var ancak MIT’deki araştırmacılar için bunlar yeterli değil gibi görünüyor. Araştırmacılar, PizzaGAN isimli yapay zekâ projesinde, İtalyan mutfağının vazgeçilmezi pizza üzerine yapay zekâyı bıraktılar ve bu süreçte, pizza yapım yöntemlerinin ve pizza süslemelerinin de söz konusu olduğu çok fazla araştırma yaptılar. 'Bir pizza nasıl yapılır: Katmana dayalı bir GAN modelinin öğrenilmesi' başlıklı projenin amacı, bir makineye adım adım yapacakları söylenerek nasıl pizza yapacağını öğretmek.

GAN denetlenmeyen makine öğrenmesi için kullanılan bir bilgisayar bilimi ve algoritma grupları dalı. PizzaGAN, Instagram’dan elde edilen 9.213 pizza resimlerinden faydalanıyor. Her resimde hamur, sos ve peynir ayrı ayrı tanımlanarak yapay zekâya öğretiliyor. Yapay zekâ, elde ettiği görselleri kendi kendine birleştirerek en güzel pizzayı ortaya çıkarıyor.

Araştırmacılar, PizzaGAN’ın yakında başka şeyler de yapacağını açıkladılar ve eklediler: “Modelimizi yalnızca pizza bağlamında değerlendirmiş olsak da benzer bir yaklaşımın burger, sandviç ve salata gibi diğer yiyecek türleri için umut verici olduğuna inanıyoruz.”