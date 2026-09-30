Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesinde geliştirilen yapay zekâ platformu EVREN, resmen erişime açıldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesinde hayata geçirilen ulusal yapay zekâ platformu EVREN, yayın hayatına ve genel erişime başladı. EVREN, Türkiye’nin millî yapay zekâ platformu olarak nitelendiriliyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Savunma sanayisi şirketlerinden üniversitelere, teknoloji girişimlerinden öğrenci ve bireysel geliştiricilere kadar geniş bir hedef kitleye hitap eden platform; veri, yapay zeka modeli ve yüksek performanslı hesaplama gücünü tek bir yerli çatı altında birleştiriyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

EVREN neler sunuyor?

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Platforma kullanıcılar e-Devlet kimlik doğrulaması üzerinden “evren.ssyz.org.tr” adresiyle erişebiliyor. EVREN'in temel amaçlarından biri de veri güvenliğini ve ulusal egemenliği korumak. Platformdaki istem, yanıt ve kullanım verileri doğrudan Türkiye'de konuşlu yüksek performanslı GPU altyapısında işleniyor. Böylece hassas verilerin yurt dışındaki üçüncü taraf bulut servislerine aktarılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Sistem, Türkiye'nin Yapay Zekâ Eylem Planı kapsamındaki hedeflere doğrudan katkı sağlamak üzere yapılandırıldı.

Platformun donanım merkezinde yüksek performanslı yapay zeka yükleri için tasarlanmış 64 adet Nvidia H200 GPU yer alıyor. Bu devasa hesaplama kümesi; 8,8 TB GPU belleği (VRAM), 1.536 CPU çekirdeği ve 24 TB DDR5 RAM ile destekleniyor. Sistem bileşenleri arasındaki veri iletimi ise 25,6 Tb/s bant genişliği sunan ve 400 Gbps InfiniBand NDR bağlantı altyapısına sahip özel bir ağ üzerinden gerçekleştiriliyor.

Açıklanan teknik verilere göre toplam 47,5 bin TFLOPS hesaplama gücü üreten platform, kullanıcıların model eğitimi, yapay zekâ çıkarımı ve karmaşık veri işleme süreçlerini üstleniyor. Geliştiriciler platform üzerinden GPU kapasitesini önceden ayırtabilecekleri bir rezervasyon sistemi de kullanabiliyor. Rezervasyonlar en erken 24 saat, en geç 3 ay sonrasına planlanabiliyor ve maliyet bu süreçte güncelleniyor. Hesaplama maliyetleri ise GPU başına saatlik 10 ile 35 kredi arasında değişiklik gösteriyor.

Görsel ve büyük dil modelleri için çifte altyapı

EVREN, yalnızca metin tabanlı dil modellerini değil, gerçek zamanlı bilgisayarlı görsel iş yüklerini de destekliyor. Görüntü işleme görevleri için ana kümeden bağımsız olarak 8 adet Nvidia RTX A6000 GPU görev yapıyor. Toplam 384 GB VRAM ve 10.752 CUDA çekirdeğine sahip bu özel alt sistem, 40'tan fazla eş zamanlı kullanıcıyı destekleyecek şekilde tasarlanmış. Görüntü çıkarımında 50 ms gecikme süresi sunan altyapı; web kamerası üzerinden canlı nesne tespiti, segmentasyon ve sınıflandırma gibi süreçleri yürütüyor. Etiketleme süreçlerinde SAM-2 ve YOLO tabanlı araçlar ile sınırlayıcı kutu (BBOX), poligon, anahtar nokta ve metin etiketleme yöntemleri kullanılabiliyor.

Diğer taraftan büyük dil modelleri tarafında platform, açık ağırlıklı modeller için hazır bir çıkarım katmanı sunuyor. Platformda OpenAI uyumlu API desteği yer alıyor; böylece geliştiriciler kendi uygulamalarını kod değişikliğine gerek kalmadan doğrudan EVREN altyapısına bağlayabiliyor. API mimarisi anlık yanıt desteği ve otomatik model yönlendirme özellikleriyle güçlendirilmiş. Üstelik platformun yaygınlaşması adına 1 Kasım 2026 tarihine kadar yapılacak tüm API çağrıları krediden düşülmeden sınırsız ve ücretsiz olarak sunulacak.

Klasik ücretli abonelik modellerinin aksine EVREN, imece usulüne dayalı katkı esaslı bir kredi sistemiyle işletiliyor. Kullanıcılar sisteme veri seti yükleyerek, veri etiketleyerek veya kendi eğittikleri modelleri toplulukla paylaşarak kredi kazanabiliyor. Toplanan bu krediler, platformun yüksek performanslı GPU havuzunda yeni modeller eğitmek veya büyük dil modellerinden yanıt almak için kullanılıyor 100 veri birimi için 2 kredi, 500 için 5 kredi, 1000 için 15 kredi, 5000 için 25 kredi, 10000 için ise 40 kredi olarak belirlenmiş. Platformun sunduğu verilere göre EVREN platformunda şimdiden 1,1 bin veri seti, 631 model, 14,4 milyon veri öğesi ve 82,7 milyon etiket bilgisine ulaşılmış. Gelecek dönemde platformun yerli ve milli büyük dil, görüntü ve ses modelleriyle zenginleştirilmesi ve dağıtık GPU yönetimi altyapısıyla daha da büyütülmesi hedefleniyor.