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İnsansı Robot Sevkiyatında %432'lik Rekor Artış (Yakında İşletmelerde Görmeye Başlayacağız)

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2026'nın ilk yarısında insansı robot sevkiyatı %432 artarak 25 bin adede ulaşırken, pazarın %95'ine hâkim olan Çin sektörü domine etti.

İnsansı Robot Sevkiyatında %432'lik Rekor Artış (Yakında İşletmelerde Görmeye Başlayacağız)
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

IDC’nin yayınladığı son veriler, insansı robot pazarında tarihi bir kırılmaya işaret ediyor. 2026’nın ilk yarısında küresel insansı robot sevkiyatı geçen yılın aynı dönemine göre %432,1 artarak yaklaşık 25.000 adede ulaştı. Pazarın toplam geliri ise %322,7’lik bir yükselişle 740 milyon doları aştı.

Artan üretim ölçeği sayesinde insansı robotların ortalama birim maliyeti 37.000 dolardan 29.600 dolara gerilerken, pazarın üretim ve tüketim bacağındaki ezici üstünlük açık bir şekilde Çin'in eline geçti.

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İnsansı Robot Sevkiyatında %432'lik Rekor Artış (Yakında İşletmelerde Görmeye Başlayacağız)
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Çin pazarın açık ara lideri konumunda

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İlk altı ayda gerçekleşen sevkiyatların %95’ten fazlasını Çinli üreticiler gerçekleştirirken, küresel alımların %78’ini (19.000’den fazla robot) yine Çinli müşteriler yaptı. Bu yüksek talebin arkasındaki en büyük etkenlerden biri ise Çin hükûmetinin fiziksel yapay zekâ sistemlerini eğitmek amacıyla kurduğu "robot okulları" oldu.

IDC verilerine göre ilk 10 sırada yer alan insansı robot üreticileri ve yaklaşık sevkiyat adetleri şu şekilde sıralandı:

  • Agibot: ~8.600 adet
  • Unitree: ~5.000 adet
  • Booster Robotics: ~1.000 adet
  • UBTech: ~900 adet
  • Leju Robot: ~460 adet
  • Galbot: ~400 adet
  • Astribot: ~340 adet
  • Fourier Intelligence: ~320 adet
  • Galaxea AI: ~260 adet
  • Figure AI: ~Onlarca adet

Listenin ilk 10 sırasındaki şirketlerden 9'unun Çin merkezli olması dikkat çekiyor. Pazarın %35'ini tek başına domine eden Şanghay merkezli Agibot ve ikinciliği göğüsleyen Unitree, toplam sevkiyatın yarısından fazlasını karşılıyor. Listeye giren tek Amerikan şirketi ise Figure AI oldu.

2027 yılında patlama yaşanacak

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ABD ve Avrupa merkezli Apptronik, Agility Robotics, 1X ve Boston Dynamics gibi devlerin kitlesel sevkiyattan önce çözümlerini mükemmelleştirmeye odaklandığı göz önüne alındığında, uzmanlar insansı robotların iş gücüne asıl kitlesel katılımının 2027 yılında yaşanacağını öngörüyor.

IDC, küresel ölçekteki uzun vadeli tahminini %50 oranında artırarak 2030 yılı için insansı robot sevkiyat beklentisini 750.000 adede çıkardı. Sektör temsilcilerine göre önümüzdeki dönemin kazananları; teknoloji, veri, mühendislik ve gerçek dünya kullanım senaryoları arasındaki döngüyü en hızlı kapatan şirketler olacak.

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