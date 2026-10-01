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ChatGPT Pro 500 Abonelik Paketinin Türkiye Fiyatı Belli Oldu: Neredeyse Bir Asgari Ücret!

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ChatGPT'nin yeni üst düzey abonelik paketi ChatGPT Pro 500'ün cep yakan Türkiye fiyatı belli oldu.

ChatGPT Pro 500 Abonelik Paketinin Türkiye Fiyatı Belli Oldu: Neredeyse Bir Asgari Ücret!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

OpenAI, geçtiğimiz salı akşamı gerçekleştirdiği DevDay geliştirici konferansı sırasında yepyeni duyurular yapmıştı. Bunlardan biri de “ChatGPT Pro 500” ismini verdiği ChatGPT’nin yeni abonelik paketiydi. Şimdiye kadarki en üst paket olarak nitelendirilen bu aboneliğin ABD’de 500 dolarlık bir fiyatı olacağı açıklanmıştı.

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ABD fiyatının ardından bu aboneliğin ülkemizde ne kadar olacağı merak ediliyordu. Dün, bu konuda beklenen açıklama geldi. ChatGPT Pro 500’ün Türkiye fiyatı resmen açıklandı. Tahmin edebileceğiniz gibi cep yakıyor.

İçerikten Görseller

ChatGPT Pro 500 Abonelik Paketinin Türkiye Fiyatı Belli Oldu: Neredeyse Bir Asgari Ücret!
chat

26.499 TL’ye Türkiye’de çıktı

chat

ChatGPT’nin Türkiye’deki abonelik paketlerinin arasına ChatGPT Pro 500 paketinin de eklendiğini görebiliyoruz. Buna göre paket, ülkemizde aylık 26.499 TL’lik uçuk bir fiyat ile satışa çıkıyor. Bu fiyatın ABD’deki 500 dolardan bile pahalı olduğunu belirtelim. Öyle ki 26.499 TL, 540 dolar civarına denk geliyor. Diğer paketlerden bahsedecek olursak 200 paketi 9.999 TL; 100 paketi 5.299 TL, Plus 499 TL ve Go 249 TL fiyatlara sahip.

Şirketin şimdiye kadar sunduğu en yüksek fiyatlı bu tüketici paketi, özellikle yoğun yapay zekâ performansı talep eden profesyonel kullanıcılara hitap ediyor.

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