Kuş, kedi gibi basit görüntüler oluşturulmak için eğitilen AttnGAN yapay zekası, daha önce hiç eğitilmediği konularda metin girdileri ile karşılaşınca oldukça garip görüntüler oluşturdu.

Yapay zekanın dünyayı ele geçireceğine ve insanlığı yok edeceğine dair felaket senaryolarını hepimiz duymuşuzdur. Peki ya yapay zeka sandığımız kadar akıllı değilse? Yapay zeka insanlığın sonunu getirebilir mi bilemeyiz ancak en azından şu an için güldürmeyi başardığı bir gerçek.

Metin tabanlı görüntü oluşturma aracı olan AttnGAN yapay zekası, girilen basit metinler hakkında görüntüler oluşturabiliyor. İlk olarak Microsoft Deep öğrenim gurubu tarafından yayınlanan Generative Adversarial Network (GAN) algoritmasını kullanan yapay zeka, başlangıçta bulanık kuş görüntüleri oluşturmayı başardı.

GAN algoritması, basit metinlerden görüntü oluşturmak konusunda fena iş çıkarmıyor. Fakat bir daha karmaşık bir metin girdiğinizde tuhaf sonuçlarla karşılaşabiliyorsunuz. Bir başka deyiş ile AttnGAN’a bir kuş ya kedi yazdığınızda size bir görüntü oluşturabiliyor. Ancak uzun ve tam bir cümle yazarsanız sonuçlar biraz daha ‘saçma’ oluyor.

Araştırmacılar, AttnGAN yapay zekasını kuş, kedi gibi nispeten basit görüntüler oluşturmak için geliştirdi. Peki AttnGAN’a aldığı eğitimden fazlasını oluşturmasını istersek ne olur? Komik olur. Zira bu soruyu kendi aralarında soran araştırmacılar, daha sonra AttnGAN’a daha önce eğitilmediği konularda metinler girdi ve ortaya çıkan araştırma sonuçlarını paylaştılar. AttnGAN’ın alaksız konularda nasıl görüntüler oluşturduğunu aşağıda görebilirsiniz. Ayrıca araştırmacı Cristóbal Valenzuela tarafından hazırlanan bir AttnGAN demosuna buradan ulaşabilirsiniz.

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