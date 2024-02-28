Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 1.212 internet sitesi için suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Bu suç duyurusunun nedeni, yasa dışı bahis ve kumardı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Anadolu Ajansı muhabirlerine konuşan Bakan Şimşek, yasa dışı kumar ve bahis siteleriyle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Mehmet Şimşek'in açıklamasına göre tam 1.212 internet sitesi için yasal işlem başlatılmış durumda.

Mehmet Şimşek tarafından yapılan açıklamalarda, geçmişte de bu konu üzerinde durulduğu ve önemli çalışmalar yapıldığı ifade edildi. Ancak geçmişte kapatılan yasa dışı kumar ve bahis sitelerinin, farklı isimlerle yeniden hizmet vermeye başladığını aktaran Bakan Şimşek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına bulunulan suç duyurusunun da bununla ilgili olduğunu söyledi.

Mehmet Şimşek'in açıklaması şöyleydi





Bu doğrultuda 2016-2023 döneminde sanal ortamda kumar ve bahis oynattığı tespit edilerek Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna ihbar edilip erişimin engellenmesi sağlandığı hâlde farklı isimlerle faaliyet göstermeye devam eden 1.212 internet sitesiyle ilgili olarak Milli Piyango İdaresi tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.



Bunların 3'ünün 2016-2023 döneminde izinsiz faaliyet gösteren ve sanal ortamda yasa dışı şans oyunu, bahis veya kumar oynattığı tespit edilen 227 bin 630 site için erişimin engellenmesi tedbirinin uygulanması sağlandı. Ancak büyük çoğunluğu yurt dışından yayın yapan bu internet sitelerini işleten kişi ve organize suç örgütlerinin, hakkında tedbir uygulanan sitelerin alan adının başına, sonuna veya mevcut adresinin herhangi bir bölümüne harf, sayı, rakam, işaret ekleyerek yeniden aktif hale getirdikleri ve çok kısa bir süre sonra yeni isim ve URL adresleriyle suç konusu faaliyetlerine devam ettikleri görüldü.Bu doğrultuda 2016-2023 döneminde sanal ortamda kumar ve bahis oynattığı tespit edilerek Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna ihbar edilip erişimin engellenmesi sağlandığı hâlde farklı isimlerle faaliyet göstermeye devam eden 1.212 internet sitesiyle ilgili olarak Milli Piyango İdaresi tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.Bunların 3'ünün Türkiye , 486'sının ABD, 403'ünün Ermenistan, 156'sının Hollanda, 50'sinin Almanya, 34'ünün Tayvan, diğerlerinin ise 22 farklı ülke üzerinden yayın yaptığı anlaşılmıştır.

Hükûmetin yasa dışı bahis ve kumar sitelerine yönelik işlem başlatmasının başlıca nedeninin vergi kaçak ve kayıpları olduğunu söyleyelim. Ülkemizde lisansları bile olmayan internet siteleri, yasa dışı bahis oynatarak çok büyük paralar dönmesini sağlıyorlar.

Elbette bunun resmî bir karşılığının olmaması, büyük riskleri de beraberinde getiriyor. Vatandaş sadece bahis oynadığını düşünürken, aslında çok daha büyük bir oluşumun ekmeğine yağ sürüyor olabilir.