Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Anadolu Ajansı muhabirlerine konuşan Bakan Şimşek, yasa dışı kumar ve bahis siteleriyle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Mehmet Şimşek'in açıklamasına göre tam 1.212 internet sitesi için yasal işlem başlatılmış durumda.
Mehmet Şimşek tarafından yapılan açıklamalarda, geçmişte de bu konu üzerinde durulduğu ve önemli çalışmalar yapıldığı ifade edildi. Ancak geçmişte kapatılan yasa dışı kumar ve bahis sitelerinin, farklı isimlerle yeniden hizmet vermeye başladığını aktaran Bakan Şimşek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına bulunulan suç duyurusunun da bununla ilgili olduğunu söyledi.
Mehmet Şimşek'in açıklaması şöyleydi
Bu doğrultuda 2016-2023 döneminde sanal ortamda kumar ve bahis oynattığı tespit edilerek Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna ihbar edilip erişimin engellenmesi sağlandığı hâlde farklı isimlerle faaliyet göstermeye devam eden 1.212 internet sitesiyle ilgili olarak Milli Piyango İdaresi tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.
Bunların 3'ünün Türkiye, 486'sının ABD, 403'ünün Ermenistan, 156'sının Hollanda, 50'sinin Almanya, 34'ünün Tayvan, diğerlerinin ise 22 farklı ülke üzerinden yayın yaptığı anlaşılmıştır.
Hükûmetin yasa dışı bahis ve kumar sitelerine yönelik işlem başlatmasının başlıca nedeninin vergi kaçak ve kayıpları olduğunu söyleyelim. Ülkemizde lisansları bile olmayan internet siteleri, yasa dışı bahis oynatarak çok büyük paralar dönmesini sağlıyorlar.
Elbette bunun resmî bir karşılığının olmaması, büyük riskleri de beraberinde getiriyor. Vatandaş sadece bahis oynadığını düşünürken, aslında çok daha büyük bir oluşumun ekmeğine yağ sürüyor olabilir.