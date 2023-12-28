Yasa dışı bahis ile mücadele kapsamında şans oyunları ile ilgili yeni kararlar alındı. Bu kapsamda; dağıtılabilir ikramiye oranı artırılırken, şans oyunlarından alınan vergiler düşürüldü.

Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında, bahis oyunları oynayan vatandaşları ilgilendiren bir karar yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan "5602 Sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 6 ncı Maddesinin Dördüncü Fıkrasındaki Oranların Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 8003)" ile şans oyunlarından alınan vergilerin düşürülmesine hükmedildi.

1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek karar kapsamında spor kategorisindeki bahis oyunlarında yüzde 10 olan vergi yüzde 5'e düşürüldü. Bununla birlikte; at yarışlarından alınan yüzde 14'lük vergi yüzde 7'ye, diğer şans oyunlarındaki vergi ise yüzde 20'den yüzde 10'a düşürüldü.

Düzenlemenin amacı, yasa dışı bahisle mücadele

Alınan karar, bahis oyunları ile diğer şans oyunlarının fiyatını düşürebilir gibi görünüyor. Hükûmetin böyle bir karar almasının nedeni ise yasa dışı bahis ile mücadele. Kararın işe yarayıp yaramadığını önümüzdeki yıl içinde daha iyi göreceğiz.

Bu arada; yine bugün yayımlanan "7491 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" ile şans oyunlarındaki dağıtılabilir ikramiye oranında da iyileştirme yapıldı. Karardan önce yüzde 83 olan dağıtılabilir ikramiye oranı, bugünkü karar ile yüzde 93'e yükseltildi.