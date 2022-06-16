Twitter hesabı geçtiğimiz günlerde askıya alınan Jahrein (Ahmet Sonuç) nihayet bugün Twitter hesabına yeniden kavuştu. Jahrein'in attığı ilk tweet ise dakikalar içinde binlerce beğeni aldı.

Son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla sıklıkla gündeme gelen yayıncı Jahrein’in (Ahmet Sonuç) geçtiğimiz günlerde Twitter hesabı askıya alınmıştı. Paylaşımlarıyla çok sayıda eleştiri alan ve şikayetler sonucu kapatılan Twitter hesabı, bugün tekrar açıldı.

Jahrein’in açılan Twitter hesabından ilk attığı tweet dakikalar içinde binlerce beğeni aldı. Ancak Jahrein’in bu geri dönüşü bir kesimi sevindirirken bir kesimin ise sinirlendirdi.

Jahrein, Twitter’a dönüşünün ardından yaptığı paylaşımla olay yarattı

Hesabının geri açılması üzerine attığı tweetle “Twitterım hala tam düzelmedi. Tik yok. Takip/takipçi ve time çalışmıyor düzgün. Hepsi geri gelir. Peki sizin onurunuz geri gelecek mi? Göreceğiz” diyen Jahrein’in bu tweetinin altına adeta yorum yağdı. Bazı kullanıcılar bu duruma sevindiklerini ve yaşadığı sıkıntıların kısa süre içinde düzelmesini dilediklerini dile getirirken bazıları ise ‘tekrar banlanmasını’ dilediklerini söyledi.

Tabii ki herkesin olduğu gibi Jahrein'i de seven ve sevmeyen çok sayıda insan var. Ancak durum her ne olursa olsun, Jahrein’in söylemek istediklerini özgürce dile getirmeye devam edeceği ortada. Jahrein’in Twitter hesabında yaşadığı sıkıntıların ise kısa bir süre içinde çözülmesi ve paylaşımlarına devam etmesini bekleyebiliriz.