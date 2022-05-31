Ünlü internet yayıncısı Jahrein'in Twitter hesabı bugün akşam saatlerinde askıya alındı. Hesabın askıya alınmasının spam şikayetler olduğu iddia ediliyor.

Ünlü internet yayıncısı Jahrein, son dönemlerde pek konu hakkında tweetler paylaşıyor ve toplumun pek çok kesiminden tepki topluyordu. Kendisine tepki gösteren kadar hak veren insanların sayısı da oldukça fazlaydı. Özellikle son günlerde pek çok Spaces yayınına katılan Jahrein, son zamanlarda ailesinin de kendisi için endişe ettiğini dile getirmişti.

Tüm bunların üzerine bugün akşam saatlerinde Jahrein’in hesabı sessiz sedasız bir şekilde askıya alındı. Jahrein, konuyla ilgili Instagram hikayesinde alaycı bir dille “Sempatizanlar hesabımı kapattırmış. Bundan sonra daha çok buradayım.” dedi. Diğer bir yayıncı olan Levent ‘Levo’ Balım da Twitter üzerinden “Bugün, paylaşımları spam şikâyet aldığı için Jahrein’in hesabı askıya alındı” diyerek konuyla ilgili açıklama yaptı.

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