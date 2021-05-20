Yeditepe Entrepreneurship Summit’21, 22 Mayıs’ta Başlıyor

Yeditepe Üniversitesi Liderlik ve Girişimcilik Kulübü, bu yıl ilkini yapacağı Yeditepe Entrepreneurship Summit’21 etkinliğini duyurdu. 22 Mayıs’ta başlayacak etkinlik konusunda tüm detaylar içeriğimizde.

Pandemiye rağmen üniversitelerin etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. Bu yıl ilki yapılacak ve gelenekselleşmesi beklenen etkinlikte birçok önemli isimde yer alacak. İçindeki Girişimciyi Ortaya Çıkar mottosuyla yapılacak etkinlik, Online olarak gerçekleşecek. Etkinlikte girişimcilik konusunda birçok detayı ve bilgiyi de alabileceksiniz.

22 ve 23 Mayıs tarihlerinde 13.00-16.00 arasında gerçekleşecek etkinlikte, sektörün tecrübeli isimlerini dinleyip, soru/cevap etkinliklerine katılabilirsiniz. Bununla beraber sürpriz hediyeler ve çekilişlere de etkinlik içinde katılabileceksiniz. YES 2021 etkinliğinin online olacağını da düşünecek olursanız sadece bir kayıt yaptırmanız yeterli.

Etkinlik konuşmacıları oldukça kıymetli isimler

Mehru Aygül: GİRVAK

Egem Eraslan: Midas

Ahmed Faruk Karslı: Papara

Dr. Gökçe Phillips: CryptoIndexSeries

Olcay Aksoy: Öğrenci Kariyeri

Sonat Kaymaz: Yeni Nesil Kafası

Ataberk Özaydın: Makromusic

Doğan Turan: Glocalzone

Ali Karabey: 212

Mustafa Namoğlu: IKAS

Sinem Ulutürk Cinbiş: Startup Mentor Tukey

Dr. İzel Levi Coşkun: Mazars

Olcay Silahlı: Fazla Gıda

Doç. Dr. Itır Erhart: Adım Adım

Ahmet Batat: İhtiyaç Haritası

Feyza Dereli Fedar: GittiGidiyor

Ümit Arsoy: Beymen

Gül Sağır: Gratis

Aynı zamanda bu isimlerle soru/cevap etkinliği yapabilecekken etkinliğe katılımınız sonrasında bir de sertifika almaya hak kazanacaksınız. Özellikle son dönemde oldukça popüler hale gelen Papara konusunda birçok bilgiye de sahip olacaksınız.

Sizde etkinliğe katılmak istiyorsanız buraya tıklayarak kayıt olabilirsiniz.