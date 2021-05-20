Yeditepe Entrepreneurship Summit’21, 22 Mayıs’ta Başlıyor

Pandemiye rağmen üniversitelerin etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. Bu yıl ilki yapılacak ve gelenekselleşmesi beklenen etkinlikte birçok önemli isimde yer alacak. İçindeki Girişimciyi Ortaya Çıkar mottosuyla yapılacak etkinlik, Online olarak gerçekleşecek. Etkinlikte girişimcilik konusunda birçok detayı ve bilgiyi de alabileceksiniz.
22 ve 23 Mayıs tarihlerinde 13.00-16.00 arasında gerçekleşecek etkinlikte, sektörün tecrübeli isimlerini dinleyip, soru/cevap etkinliklerine katılabilirsiniz. Bununla beraber sürpriz hediyeler ve çekilişlere de etkinlik içinde katılabileceksiniz. YES 2021 etkinliğinin online olacağını da düşünecek olursanız sadece bir kayıt yaptırmanız yeterli.
Etkinlik konuşmacıları oldukça kıymetli isimler
- Mehru Aygül: GİRVAK
- Egem Eraslan: Midas
- Ahmed Faruk Karslı: Papara
- Dr. Gökçe Phillips: CryptoIndexSeries
- Olcay Aksoy: Öğrenci Kariyeri
- Sonat Kaymaz: Yeni Nesil Kafası
- Ataberk Özaydın: Makromusic
- Doğan Turan: Glocalzone
- Ali Karabey: 212
- Mustafa Namoğlu: IKAS
- Sinem Ulutürk Cinbiş: Startup Mentor Tukey
- Dr. İzel Levi Coşkun: Mazars
- Olcay Silahlı: Fazla Gıda
- Doç. Dr. Itır Erhart: Adım Adım
- Ahmet Batat: İhtiyaç Haritası
- Feyza Dereli Fedar: GittiGidiyor
- Ümit Arsoy: Beymen
- Gül Sağır: Gratis
Aynı zamanda bu isimlerle soru/cevap etkinliği yapabilecekken etkinliğe katılımınız sonrasında bir de sertifika almaya hak kazanacaksınız. Özellikle son dönemde oldukça popüler hale gelen Papara konusunda birçok bilgiye de sahip olacaksınız.
Sizde etkinliğe katılmak istiyorsanız buraya tıklayarak kayıt olabilirsiniz.