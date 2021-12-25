Bu yıl vizyona giren James Bond: Ölmek İçin Zaman Yok filmiyle 007 karakterini son kez canlandıran ünlü oyuncu Daniel Craig, yapımcı şirketi satın alan Amazon’un ‘spin-off’ planlarına sıcak bakmadığını açıkladı. Craig, Bond serisinin sinemalara ait olduğunu belirtiyor.

James Bond serisinin hayranları, iki yıl bir gecikmenin ardından bu yıl Eylül ayının sonunda ‘James Bond: Ölmek İçin Zaman Yok (No Time to Die)’ ile buluştu. Serinin yayınlanan son filmi, aynı zamanda özel bir yere de sahip. Adeta 007 karakteriyle bir bütün haline gelen ünlü oyuncu Daniel Craig, James Bond’u bu filmde son kez canlandırdı. Öte yandan ünlü oyuncu, bağlılık kurduğu karakteriyle ilgili söz sahibi olmaktan vazgeçmeyecek gibi görünüyor.

Dünyanın en büyük şirketlerinden Amazon, mayıs ayında Bond serisinin yapımcı stüdyosu Metro-Goldwyn-Mayer’i 8,45 milyar dolar karşılığında satın almıştı. Çok geçmeden de James Bond serisinin dijital ortamda bir spin-off şeklinde uyarlanacağına dair planlar ortaya çıkmıştı. Ancak görünen o ki, Daniel Craig bu fikirden pek de haz etmiyor.

'James Bond'un yeri sinemalardır'

Ortaya çıkan bilgilere göre Amazon, tıpkı Marvel evreninde olduğu gibi James Bond evrenini de dijital spin-off dizisine dönüştürme planları yapıyor. 007’nin asıl hak sahibi Eon Productions adlı yapım şirketinin ise bu fikre pek sıcak bakmadığı öne sürülüyor. Aynı şekilde Craig de James Bond’un bu şekilde bir uyarlamaya tabi tutulmasını istemediğini dile getiriyor.

The Sun adlı medya yayın kuruluşuna konuşan Craig, spin-off planlarıyla ilgili şu ifadeleri kullandı; “James Bond filmlerini sinemaya getirmiş olmamız yaşanan en güzel şeylerden biri. Bu filmlerin olması gereken yer de orası. Telefon ekranlarında pek de güzel görünmezler. Imax ekranlarında ve 9 metrelik ekranlardaysa harika görünüyorlar. Ayrıca bu filmler aile aktiviteleri de yaratıyor. Ailecek sinemaya gidebiliyorsunuz. Bu tarz ‘aktivite yaratan’ filmler gelmeye devam ettiği sürece sinemanın hayatta kalması mümkün olabilir.”