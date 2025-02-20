Yeni araba kokusu, birçok insan için müptelası olunacak bir kokudur. Şu anda bu yazıyı okurken bile koku burnunuzda canlanmış olabilir…

Kimi insan, yeni bir araç aldığında bu kokunun arabadan gitmemesi için elinden geleni yapar.

Yeni malzemelerden kaynaklanan bir koku olduğunu düşünsek de aslında “yeni araba kokusu” diye bir şey gerçekten de var!

Firmalar, yeni araba kokusu parfümleri bile satıyor.

Nasıl bir pazarlama stratejisinden bahsettiğimizi daha iyi anladınız değil mi? Çünkü bu koku, araca binildiği andan itibaren rahatsız edici olmamasının yanında insana garip bir güven de sağlıyor.

Peki bahsettiğimiz bu yeni araba kokusu tam olarak nedir ve gerçekten de böyle bir şey var mı?

Genelde araçtaki koltuktan bu kokunun geldiğini düşünürüz.

Aracın içinde en geniş yüzeye sahip olan koltuklar, bu kokuya sebep oluyor gibi görünse de “gaz çıkarma” gibi bir kimyasal sürecin sonucunda oluşuyor. Aslında sebep, aracın iç kısmında kullanılan plastiklerle de ilişkilendirilebilir.

Bir araç için yeni bir parça üretildiğinde malzemelerin bir kısmı çözülür, emilir ya da sıkışır. Bu malzemeler, süblimasyon ve buharlaşma yoluyla havaya geri salınır. Parçalar, aracın içine yerleştirildiğinde gazlarla yayılan koku da aracın içine hapsolarak bu “yeni araba kokusu”nu ortaya çıkarır.

Bu kokunun kaynağı tek bir malzeme değil.

Biz genelde koltuklardan geldiğini düşünsek de kapı kolları, gösterge paneli, tavan ve diğer tüm yüzeyler, malzemelerden ötürü bu kokuya sebep olur. Özellikle deri malzeme kullanılmışsa bu koku keskinleşebiliyor. Ancak bunun yanında malzemelerde kullanılan boyalar, montaj için işlemler ve yapıştırıcılar gibi değişkenler de kokunun ana sebeplerinden.

Üstelik hiçbir araba aynı kokuya sahip değil. Çünkü araçlar, tamamen aynı malzemelerden üretilmiyor. Ayrıca aşırı ısınan bir araçtan gelen koku, normal ısıdaki bir araçtakine göre daha keskindir.

Herhangi bir üründe oluşan “yeni” kokusunu sevmeyen insan, yok denecek kadar azdır. Bu kokuyu sevmemizin sebebi de psikolojik olarak bize “el değilmemiş” rahatlığını sağlamasıdır. Dolayısıyla yeni araba kokusunu sevenler korkmayın, delirmediniz!

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