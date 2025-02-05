Electronic Arts, yeni Battlefield oyununu ne zaman piyasaya sürmeyi planladığını açıkladı.

Tarihin en sevilen FPS serilerinden olan Battlefield’ın yeni oyunu büyük heyecanla bekleniyordu. Çok büyük bir ekibin üzerinde çalıştığı bilinen oyundan geçtiğimiz gün başlatılan Battlefield Labs isimli program kapsamında ilk görüntüler yayımlanmıştı.

Şimdi ise oyunun çıkış tarihiyle ilgili Electronic Arts’tan açıklama geldi. Şirket, oyunun hangi zaman aralığında piyasaya sürüleceğini paylaştı.

Mart 2026’dan önce çıkış yapacak

Finansal raporla birlikte yapılan açıklamaya göre oyun, Electronic Arts’ın 2026 mali yılı içinde çıkış yapacak. Şirketin bu mali yılı, Nisan 2025 ila Mart 2026 arasını kapsıyor. Bu da Mart 2026’dan önce yeni Battlefield oyununu göreceğimiz anlamına geliyor.

Yeni Battlefield oyunu hakkında çok fazla bilgi yok. Modern zamanlarda geçeceğini, gemi ve helikopter savaşları gibi şeyler içereceğiniz biliyoruz. Ayrıca DICE, Motive, Criterion gibi farklı stüdyolar oyunu geliştiriyor. Hem çok oyunculu hem de hikâye modunu göreceğiz. Stüdyoların her biri bu farklı modlar üzerinde çalışıyor.

Yeni Battlefield oyunundan görüntüler içeren video: