Electronic Arts, bir sonraki Battlefield oyununun oyuncular tarafından test edilmesini sağlayacak yeni sistemini duyurdu. "Battlefield Labs" isimli sistem, gelecek haftalarda erişime açılacak.

Video oyun dünyasının köklü isimlerinden Electronic Arts (EA), dikkat çekici bir işe imza attı. "Battlefield Labs" olarak isimlendirilen yeni bir sistemi duyuran şirket, bu sistem ile bir sonraki Battlefield oyununun şekillenmesinde oyunseverlerden fikir alacak.

EA hesabı ile kayıt yapılabilen ve gelecek haftalar itibarıyla Avrupa ile Kuzey Amerika bölgesinde aktifleştirilecek Battlefield Labs, ilk aşamada rastgele seçimlerle erişime açılacak. Yani sisteme kayıt yaptırsanız bile Battlefield Labs özelliklerine erişemeyebileceksiniz.

İşte Battlefield Labs için paylaşılan bir video

Oyuncular, Battlefield Labs ile bir sonraki Battlefield oyununun erken dönem testlerini gerçekleştirecek ve geri bildirimler verecekler. Şirket de bu geri bildirimler doğrultusunda çalışmalar yapacak. Böylelikle topluluğun istekleri büyük oranda karşılanmış olacak.

EA'in yeni test sistemi oldukça mantıklı. Hatırlayan okurlarımız vardır; 2021 yılında piyasaya sürülen Battlefield 2042, oyuncuların çok sert tepkisiyle karşılaşmıştı. Hâl böyle olunca şirket, lansman dönemini çok sancılı geçirmişti. İşte Battlefield Labs, aynı durumun bir daha yaşanmamasını sağlayabilir gibi görünüyor.

Battlefield Labs sistemine kaydolmak isterseniz buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.