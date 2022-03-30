Unicode Konsorsiyumu, bundan sonraki süreçte yeni bir bayrak emojisinin değerlendirmeye alınmayacağını ve kullanıcıların beğenisine sunulmayacağını açıkladı. Tamam da bayrak emojilerinin ne zararı vardı ki Unicode Konsorsiyumu böyle bir karar aldı?

Akıllı telefonlar, tabletler ve hatta bilgisayarlarda kullandığımız emojilerin ardındaki isim olan Unicode Konsorsiyumu, dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Resmi blog sayfası üzerinden yapılan açıklamalarda, kullanıcıların bundan sonra yeni bir bayrak emojisiyle karşılaşmayacakları ifade edildi. Ancak bu durum ISO 3166-1 standardına dahil edilecek ve küresel çapta tanınacak bayraklar için geçerli değil. Tamam da bayrak emojilerinin ne zararı vardı ki Unicode Konsorsiyumu böyle bir karar aldı?

Unicode Konsorsiyumu, yeni bayrak emojilerine ilişkin çalışmaları neden değerlendirmeye almayacağına dair bir şey söylemedi. Ancak bu noktada önemli bir çıkarım var. Yapılan incelemeler, bayrak emojilerinin diğer emojilerden çok daha az kullanıldığını ortaya çıkardı. İşin bir de bayrak kalabalığı durumu var. Emojiler benzerliklerine göre kategorize edildiklerinde, en fazla üyeye ait kategorinin bayraklar olduğu zaten biliniyor. İşte tüm bunlar, Unicode Konsorsiyumu'nu böyle bir karara itmiş gibi görünüyor.

Tartışmalı bölgeler de bu kararın nedeni olabilir

Unicode Konsorsiyumu, bayrak emojilerini ISO 3166-1 olarak bilinen uluslararası standartlar kapsamında kullanıma sunuyor, bu kategoride yer almayan yerel bayraklar emoji olarak kullanılamıyordu. Ancak ISO 3166-1 standardı içindeki bazı bölgelerin bayrağı da emoji haline getirilmemişti. Örneğin Danimarka'ya ait olan Grönland ve Faroe Adaları'nın bayraklarına yer verilirken Gürcistan'a bağlı Abhazya Özerk Cumhuriyeti ile Acara Özerk Cumhuriyeti'nin bayraklarına yer verilmiyordu. Unicode Konsorsiyumu, aldığı karar ile siyasi tartışmaların dışına çıkmaya karar vermiş gibi görünüyor.

Bu arada; merak edenler için açıklayalım. ISO 3166-1 standardında 250 bölge yer alıyor. Yani aslına bakacak olursak kullandığımız bölge bayrakları emojisinin bu haliyle bile 250 kadar olması gerekiyor. Bunlara bir de spor endüstrisinde kullanılan bayraklar ile bazı kesimler için önemli olan bayrakları eklediğinizi düşünün. İşte böylesi bir durumda yüzlerce yeni bayrak emojisinin kullanılabilir olması gerekirdi. Bu da cihazları ve yazılımları hem kapasite hem de performans açısından etkileyecektir...