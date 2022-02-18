Geçtiğimiz günlerde Kuzey Afrika'da yeni bir dinozor türü keşfedildi. Yapılan kazı çalışmalarında Abelisauroidea türüne benzer kolsuz dinozor kalıntıları ortaya çıktı.

Geride bıraktığımız haftalarda, bugüne kadarki en çarpıcı dinozor fosili keşfedilmişti. Hatta keşfedilen bu fosil, 66 milyon yıl boyunca yumurtasında korunmuş. 66 milyon yıl boyunca hemen hemen hiçbir şekilde bozulmadan bugüne kadar korunan embriyonun ‘oviraptorosaur’ türünden olduğu düşünülüyor.

Yine geçtiğimiz aylarda ABD'de bilim insanları 82 milyon yıl önce New Mexico'da yaşamış yeni bir boynuzlu dinozor türü keşfetmişti. Hatta bu yeni keşfedilen türün, bilinen en büyük boynuzlu dinozor türlerinden triceratopsun da atası olduğu belirtilmişti. Şimdi ise dinozor türlerine bir yenisi daha eklendi.

Arjantin'de kolsuz dinozor türü kalıntıları keşfedildi

Arjantin'de yapılan kazı çalışmalarında rastlanan dinozor kalıntıları Guemesia ochoai türünde olduğu belirtildi. Ayrıca bu yeni Guemesia ochoai türündeki dinozorun kolsuz olması gözlerden kaçmadı ve bu dinozor yaklaşık 70 milyon yıl önce, Afrika, Güney Amerika ve Hindistan'da yaşadığı açıklandı.

Doğa Tarihi Müzesi'nde Araştırma Lideri ve yardımcı yazar olan Profesör Anjali Goswami, keşfedilen bu dinozor türü hakkında şu şekilde açıklama yaptı; "Bu yeni dinozor türü oldukça sıra dışı. Yeni bir tür olduğunu düşündüren birkaç temel özelliği var ve dünyanın bir bölgesi hakkında önemli yeni bilgiler sağlıyor. "Bu bölgede yaşayan dinozorların Arjantin'in diğer bölgelerindekilerden oldukça farklı olduğunu gösteriyor ve Güney Amerika'nın Mezozoik Zaman'ın üç alt bölümünden sonuncusu Kretase döneminde farklı eyaletler fikrini destekliyor. Ayrıca bu keşif bize bu bölgelerde keşfedilecek daha çok şey olduğunu gösteriyor. Bahsedilen tür hakkında henüz pek bir şey bilmiyoruz."

Küçük bir bilgilendirme yapacak olursak Arjantin, Abelisauroidea türündeki kalıntıları ile ünlü olarak biliniyor. Bulunan kalıntılar ayrıca dinozorların neslinin tükendiği zamana yakın döneme de ışık kutması kuvvetle muhtemel. Bu çalışma Journal of Vertebrate Paleontology'de yayımlandı.