Apple ürünleri hakkında topladığı bilgileri internete sızdırmasıyla ünlü Dylandkt, yıl bitmeden yeni iMac Pro hakkında ilk bilgileri paylaştı. 2022 yılının ilk yarısında çıkması beklenen ürünün özelliklerini öne süren Dylan, yepyeni bir iMac Pro mu yoksa mevcut model için bir yenileme mi olacağının kesin olmadığını söylüyor.

Apple, her yıl kullanıcılarını yeni ürünlerle tanıştırmaya devam ediyor. Şimdiyse uzun süredir durumu merak edilen olası bir iMac Pro hakkında ilk detaylar ortaya çıktı. 2022 yılının ilk yarısında çıkması beklenen cihazla ilgili bilgiler yeni Apple ürünler hakkında elde ettiği bilgileri sızdırmakla ün yapan Dylandkt tarafından ortaya atıldı.

Dylan, mevcut modelin 27 inçlik yeni bir ekranla mı değiştirileceğinin yoksa yeni bir iMac Pro olarak mı kullanıcıya sunulacağının kesin olmadığını belirtirken yeni MacBook Pro’ya en son eklenen özelliklerin birçoğuna sahip olmasını beklediğini aktardı. Yeni MacBook Pro’nun ProMotion ve mini-LED teknolojisinin yeni iMac cihazda da olacağını ileri süren Dylan, 24 inç ekranı olan iMac ve Pro Display XDR ile benzerlik gösterebileceği bilgisini de aktardı.

Yeni iMac Pro’nun ‘iddia edilen’ özellikleri:

Dylan’ın öne sürdüğü bilgilerden yola çıkarak yeni iMac’in görüntüsünün eski Mac modelleri ile benzerlik göstermesi ön görülüyor. Köşelerinin keskin hatlara sahip olması beklenen yeni iMac’i, 24 inçlik modelden ayıran bir diğer özellikse iMac Pro’nun ekranındaki siyah şerit çerçeve olacak.

16 GB RAM ve 512 GB SSD depolama alanına sahip olması beklenen iMac Pro, bu alanda da MacBook Pro ile benzerlik taşıyor. HDMI, SD kart ve USB-C girişi olması beklenen yeni cihazda Ethernet desteğinin de olacağı belirtiliyor. Yeni iMac Pro’nun çıkış fiyatınınsa 2000 dolar olacağı tahmin ediliyor. Dylan, ürünün fiyatından dolayı tamamen yeni bir iMac Pro olmayabileceği ve 27 inçlik Intel iMac’in yerini alacak bir ürün sunulabileceğini aktarıyor. Ürünün çıkış tarihinin ise 2022'nin ilk yarısı olacağını tahmin eden Dylan'ın tahminleri oldukça tutarlı görünüyor.

Yeni iMac Pro'nun ne zaman tanıtılacağı ise şu an bilinmiyor.