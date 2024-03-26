Apple, bu yılki geliştirici konferansı WWDC 2024’ün tarihini açıkladı. Etkinlik, en büyük iPhone güncellemelerinden biri olacak iOS 18’i bizlerle buluşturacak ve iPhone’larda devrim yaratacak yapay zekâ özelliklerini gösterecek.

Apple’ın artık bir gelenek hâline gelen geliştirici konferansı WWDC, her yıl bizi yeni ürünlerle buluşturuyor. Etkinlik, öncelikli olarak yazılım odaklı duyurulara yer verirken ayrıca yeni donanımlara da ev sahipliği yapıyor. Şirketin bu yılki konferansı ne zaman gerçekleştireceği merak konusuydu. Bugün beklenen açıklama geldi.

Apple tarafından yapılan açıklamaya göre WWDC 2024, 10 Haziran 2024 Pazartesi günü başlayacak. Şirket, her zamanki gibi ilk gününden Apple Park’tan yayımlanacak bir etkinlik gerçekleştirecek. Bu etkinlikte yeni duyurulara yer verilecek. WWDC 2024’ün 14 Haziran’a kadar devam edeceğini belirtelim.

WWDC 2024, iPhone’lara yapay zekâyı nihayet getirecek

WWDC 2024’ün Apple için son yılların en önemli etkinliklerinden biri olduğunu belirtelim. Bunun nedeni, iPhone’ların artık nihayet yapay zekâ özelliklerine kavuşacak olması. Şirket, diğer markaların yapay zekâ konusunda hamleler yapması nedeniyle biraz geç kalmıştı.

Etkinlikte duyurulması beklenen iOS 18’in iPhone tarihinin en büyük güncellemesi olacağı söyleniyor. Siri’de yapay zekâ iyileştirmeleri, ana ekranın özelleştirilebilir olması, Android'le mesajlaşma deneyimini iyileştirecek RCS standardı ve daha birçok yeniliği göreceğimiz gelen bilgiler arasında.Tabii ki ana odak üretken yapay zekâ olacak.

Şimdiye kadar çıkan sızıntılar, Apple’ın kendi modellerini eğitmek için milyonlarca dolar harcadığını göstermişti. Öte yandan şirketin OpenAI ve Google ve Çin için Baidu gibi yapay zekâ konusunda öne çıkan şirketlerle görüşmeler sürdürdüğü ifade ediliyordu. Bu ortaklıkların bulut tabanlı yapay zekâ özellikleri için olduğu öne sürülmüştü. Cihaz içi yapay zekâ desteğinin ise kendine ait olacağı belirtiliyordu. iPhone 16 Pro’da kullanılacağı söylenen A18 Pro işlemcinin cihazda ileri seviye yerleşik yapay zekâ performansı sunacağı da iddialar arasındaydı.

Etkinlikte iOS 18 dışında iPadOS 18, tvOS 18, macOS 15, watchOS 11 ve visionOS 2 gibi yazılım duyuruları göreceğiz. Donanım tarafıyla ilgili ise henüz bir bilgi yok.

WWDC 2024’te neler bekleniyor?