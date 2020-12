She-Hulk dizisi hakkında yeni bilgiler paylaşan Marvel patronu Kevin Feige, dizinin tahmin edildiği gibi bol aksiyonlu, gergin bir film değil karakterlerin ön plana çıktığı bir komedi olacağını söyledi.

Marvel patronu Kevin Feige, geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen Disney Yatırımcı Günü’nde Marvel Sinematik Evreni’nin bir sonraki aşamasının başlangıcı olacak WandaVision dizisinin ikinci fragmanının yanı sıra Loki, What If …? ve The Falcon and the Winter Soldier dizilerinin ilk fragmanlarını Marvel hayranları ile paylaşmıştı.

Feige, söz konusu sunumda varlığı zaten bilinen ve yayın tarihi beklenen dizilerin yanı sıra içeriği hakkında çok az bilgiye sahip olduğumuz She-Hulk dizisini de resmen açıklamıştı. Geçtiğimiz günlerde Emmy Magazine ile yeni bir röportaj gerçekleştiren Marvel patronu, She-Hulk hakkında daha fazla detay paylaştı.

She-Hulk, ortalığı yıkıp geçen bir canavar değil zekası ve kişiliği ile öne çıkan bir karakter olacak

Feige’nin açıklamalarına göre She-Hulk, yarım saatlik bir hukuk komedisi olacak. Peki bu tam olarak ne anlama geliyor? She-Hulk ya da günlük hayattaki adıyla Jennifer Walters, yeşil dev Hulk yani Bruce Banner’ın hem avukatı hem de kuzeni. Kuzeni Banner’dan kan nakli alan Walters, beklenmedik bir şekilde “Hulk” güçlerini de kazanıyor. Ancak She-Hulk, Hulk’un aksine ortalığı kırıp geçen bir canavar değil, zekası ve kişiliği ile öne çıkan bir karakter oluyor.

Feige, She-Hulk dizisinin John Byrne’nın orijinal She-Hulk karakterine sadık kalacağını ifade ediyor ancak Dan Slott ve Charles Soule’ün She-Hulk çizgi romanlarından referanslar görmemiz de son derece mümkün. Kat Coiro ve Anu Valia’nın yönetmenliğini paylaştığı dizinin başrolünde She-Hulk olarak Orphan Black dizisinden hatırladığımız Tatiana Maslany’yi göreceğiz. Ayrıca Feige’nin Disney Yatırımcı Günü’nde açıkladığı gibi Mark Ruffalo da dizide yer alacak. Marvel, Disney+’ta yayınlanacak dizinin yayın tarihi ile ilgili ise hiçbir bilgi paylaşmadı.