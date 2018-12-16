Otomobil tutkunları için farklı bir yeri olan Mustang, yeni modeliyle 2020 yılında yollarda olacak. İlk satışa çıkacak olan araç ise açık attırma ile satışa sunulacak.

Amerikan otomotiv üreticisi Ford, geçmişten bugüne belki de en çok sevilen otomobili olan Mustang'in yeni versiyonunu 2020 yılında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Hem klasik otomobil tutkunları için, hem de kaslı ve güçlü araç severler için vazgeçilmezlerden olan Mustang'in yeni Shelby GT500 modelinin ilk satışı ise bir açık artırma ile olacak.

2019 yılında Arizona eyaletinde gerçekleştirilecek olan Barrett-Jackson etkinliğinde, Ford Mustang Shelby GT500 VIN 001 ilk defa satışa çıkacak. Açık artırma şeklinde düzenlenecek olan bu müzayededen gelecek olan para ise diyabet hastalıkları araştırma fonuna aktarılacak. Daha önce de bu vesile ile bu tarz hayır kurumlarına büyük destekte bulunan dev otomobil üreticisi, diyabet araştırma fonuna kurulduğu tarihten itibaren tam 60 milyon dolar bağış yaptı.

Yeni Mustang hakkında çok fazla bilgi yayınlanmadı fakat şimdilik 700 beygirden fazla güç üretecek bir V8 motorla geleceği söylentiler arasında dolaşıyor..

Tıpkı Ford'un düzenlediği etkinlik gibi, Toyota da 2020 yılında yollara çıkacak olan Supra modeli için benzer bir açık artırma etkinliği uygulayacak. Toyota ise elde edeceği geliri Amerikan Kalp Birliği'ne bağışlayacak.