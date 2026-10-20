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Elektrikli Passat Havasında: Karşınızda Yeni Volkswagen ID. AURA L5!

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Volkswagen, Passat boyutlarındaki yeni elektrikli liftback sedanı ID. AURA L5'i 211 beygirlik motor ve LiDAR donanımıyla tanıttı.

Elektrikli Passat Havasında: Karşınızda Yeni Volkswagen ID. AURA L5!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Volkswagen, Çin pazarındaki elektrikli atağını yeni sedan modeli ID. AURA L5 ile genişletiyor.

Şanghay Otomobil Fuarı’nda sergilenen konseptin çizgilerini neredeyse birebir yola taşıyan model, Passat’ı andıran boyutları, sportif liftback tasarımı ve gelişmiş elektrik mimarisiyle dikkatleri üzerine çekiyor. FAW-Volkswagen ortaklığının ürünü olan otomobil, markanın ID. AURA serisindeki ikinci hamlesi olarak sahneye çıkıyor.

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Elektrikli Passat Havasında: Karşınızda Yeni Volkswagen ID. AURA L5!
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Passat ebatlarında aerodinamik ve sportif tasarım

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Markanın Çin pazarına özel geliştirdiği CMP (Compact Main Platform) platformu üzerine inşa edilen ID. AURA L5; 4.883 mm uzunluğu, 1.881 mm genişliği ve 1.506 mm yüksekliğiyle Passat ile oldukça benzer ebatlar sunarken, amiral gemisi ID.7’nin bir basamak altında konumlanıyor. 2.820 mm’lik cömert aks mesafesi ise kabinde yüzde 84,4’e varan yüksek bir alan kullanım verimliliği vadediyor.

Görsel tarafta eğimli tavan çizgisi, çerçevesiz kapılar ve yarı gizli kapı kollarıyla akıcı bir coupe silüeti yakalanmış. Ön cephedeki U formlu kesintisiz LED ışık imzası, arkada üç boyutlu stop grubuyla tamamlanıyor. Geleneksel sedanların aksine arka camla birlikte tek parça halinde 70 derecelik açıyla kalkan elektrikli liftback bagaj kapağı ise hem yükleme kolaylığı hem de pratik bir kullanım sağlıyor.

Çift motor seçeneği ve gelişmiş teknoloji altyapısı

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ID. AURA L5, kaputunun altında tek ya da çift motorlu güç üniteleriyle tercih edilebilecek. Arkadan itişli giriş versiyonu 155 kW (yaklaşık 211 beygir) güç üretirken, dört tekerlekten çekişli performans modelinde her iki aksta da birer adet 155 kW’lık motor yer alıyor. Maksimum sürat ise 175 km/sa ile sınırlandırılmış durumda.

Lityum demir fosfat (LFP) batarya kimyasıyla yola çıkacak otomobilin kesin menzil ve kapasite verileri henüz netleşmedi. Teknolojik tarafta ise Volkswagen’in yeni CEA elektronik mimarisi görev yapıyor. Bu altyapı sayesinde araçta LiDAR sensörleri, çevre görüşü sağlayan çamurluk kameraları ve gelişmiş sürüş destek sistemleri yer alacak. Resmî çıkış tarihi ve fiyatı henüz açıklanmayan modelin Çin dışındaki pazarlara gelip gelmeyeceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

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