Marvel senaristleri arasında Instagram yorumlarında geçen bir sohbette tüm Marvel hayranlarının dikkatini çeken bir mesaja yer verildi. Senaristlerden biri, diğer senariste 'X-Men yazarlığında başarılar' ifadeleriyle yanıt verdi.

Marvel’ın tüm evrenleri yavaş yavaş birleşmeye devam ederken son olarak X-Men evreninden Patrick Stewart’ın Doctor Strange’te yer alması, X-Men’in de artık Marvel Sinematik Evreni’ne dahil olduğunu kesinleştirmişti. Artık birçok hayran Marvel Sinematik Evreni ve X-Men’in tamamen birleştiği bir yapımı merakla beklerken, bugün heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.

Önümüzdeki haftalarda vizyona girecek Thor: Love and Thunder’ın yazarı Jennifer Kaytin Robinson ve Loki’nin ve son Doctor Strange filminin senaristi Michael Waldron, Instagram’da ilginç bir etkileşime girdi. Michael Waldron, Kaytin’in paylaşımına ‘Hayatında başarılar’ ifadelerini bırakırken, bu yoruma Kaytin’den hayranları tetiğe geçiren bir mesaj geldi.

Instagram’daki sohbet

Michael Waldron: “Hayatında başarılar.”

Jennifer Kaytin Robinson: “X-Men’i yazmada başarılar.”

Kaytin’in Waldron’a X-Men’in yazmada başarılar demesi, Marvel hayranlarının dikkatini anında çekti. Şu anda Disney Plus dizisi X-Men ’97 dışında herhangi bir X-Men yapımı duyurulmamışken, söz konusu dizide de Waldron’un ismi geçmiyordu. Yani Waldron’un ‘yazdığı’ söylenen yapım, yeni bir X-Men yapımıydı.

Tabii burada bir başka ihtimal daha bulunuyordu. Pek çok hayran, yeni bir X-Men filmi için yazım aşamasında bulunulduğuna inanırken, bazılarıysa Kaytin’in sadece şaka yaptığını söyledi. Şu anda Disney tarafından yeni bir X-Men filmine dair bir işaret olmadığından da hangi tarafın haklı olduğunu ancak bekleyerek görebileceğiz.