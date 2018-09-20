‘Yerli Üretim’ Logosunda Neden Türk Bayrağı Kullanılmadı?

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 19 Eylül’de düzenlenen basın toplantısıyla Türkiye’de üretilen her ürünün marketteki raf etiketinde yer alacak “Yerli Üretim” logosunu tanıttı. İnternette logoda neden Türk bayrağının kullanılmadığı merak konusu oldu.

Türkiye’yi yurt içinde ya da yurt dışında temsil etmesi için pek çok resmi logo bulunuyor. Bu logoların büyük bir kısmı, ticari ürünlerde, market raflarında, ulusal ve uluslararası organizasyonda ülkemizi temsil ediyor.

Ticaret Bakanlığı’nın yaptığı son çalışma ise vatandaşı Türkiye’de üretilen ürünlere sevk etmeye yönelik oldu. Bundan sonra market raflarında yer alan fiyat etiketlerinde, ilgili ürünün Türkiye’de üretilip üretilmediğini anlamamızı sağlayacak “Yerli Üretim” logosunu göreceğiz. Bakan Pekcan, tanıtım sırasında yaptığı açıklamayla logonun Türkiye’de üretim yapan, tesisleri Türkiye’de bulunan yabancı firmaların fiyat etiketlerinde de kullanılacağı sinyalini vermişti.

Peki Türk bayrağı ya da Türk bayrağını andıracak bir figürün neden kullanılmadı?

Anayasada yer alan 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanunu‘nun 7. maddesinin 2. fıkrasında, Türk bayrağının ticari faaliyetlerde kullanımı yasaklanıyor:

Hiçbir siyasi parti, teşekkül, dernek, vakıf ve tüzükte belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları dışında kalan kurum ve kuruluşun amblem, flama, sembol ve benzerlerinin ön veya arka yüzünde esas veya fon teşkil edecek şekilde kullanılamaz.

Bu bağlamda Ticaret Bakanlığı’nın bir devlet kurulu olarak bu yasağı çiğnemesi imkansız. Ayrıca özel bir düzenlemeyle logoda bayrak kullanımına izin verilirse, bu durumun özel sektördeki firmaların bayrak kullanımını arttıracağını söylemek mümkün. Türk Bayrağı Kanunu’nun tam metnine burada yer alan T.C. Cumhurbaşkanlığı’nın internet sitesinde erişebilirsiniz.

Yeri gelmişken bayrak formu içermeyen diğer resmi logoları hatırlayalım:



Bu logo 2014 yılındaki düzenlemeyle yerini aşağıdaki logoya bırakmıştı:

Ayrıca Tük Malı ürünlerde de bu logo kullanılıyordu:



