Yeni Zelanda, 1 Vaka Nedeniyle Tam Kapanma Kararı Aldı

Geçtiğimiz günlerde sınırlarını yıl sonuna kadar kapalı tutmaya karar veren Yeni Zelanda, bu kez de sadece 1 COVID-19 vakası nedeniyle tam kapanma kararı aldı. Alınan karar doğrultusunda vakanın görüldüğü kentte 7 gün, diğer kentlerde ise 3 gün tam kapanma uygulanacak.

Delta varyantının etkisini artırmasıyla dünya genelinde kırmızı alarm durumuna geçilmesine neden koronavirüs salgını, Yeni Zelanda'da çok ilginç bir karara imza attırdı. Uzunca bir süredir tek bir vakanın bile görülmediği ülkede bir koronavirüs vakasının tespit edilmesi ve bu vakanın delta varyantına yakalandığının düşünülmesi üzerine karar alan hükümet, ülke genelinde tam kapanma kararı aldı.

Konuyla ilgili açıklamalar, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern tarafından yapıldı. Ardern, söz konusu vakanın Auckland'de görüldüğünü, vakanın hangi varyanta ait olduğunun tespit edilmesi için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Ülkede yaşayan 5 milyon Yeni Zelandalı insanı riske atmak istemeyen Başbakan Ardern, tam kapanma kararını da bizzat açıkladı.

Auckland'de 7 gün, diğer kentlerde 3 gün tam kapanma olacak

Başbakan Jacinda Ardern, uzun zaman sonra yalnızca bir vaka görülen Auckland'de 7 gün boyunca tam kapanma uygulanacağını açıkladı. Diğer illerde ise daha kısa süreli tam kapanma uygulanacağını ifade eden Ardern, bu sürenin şimdilik 3 gün olarak belirlendiğini açıkladı. Yeni vakalar görülmeye devam ederse, tam kapanma süresinin artırılması söz konusu olabilir.

5 milyon nüfusa sahip Yeni Zelanda, COVID-19 salgınını pek çok ülkeden iyi yönetti. Yalnızca 26 vatandaşını koronavirüse kurban veren ülkede bugüne dek görülen toplam vaka sayısı ise 2 bin 926 olarak açıklandı. Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili bir karar alan hükümet, sınırlarını yıl sonuna kadar kapalı tutmaya karar verdiğini duyurmuştu. Alınan bu kararlar, Yeni Zelanda'nın koronavirüs pandemisi konusunda ne kadar hassas olduğunun açık bir göstergesi...