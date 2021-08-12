Yeni Zelanda, Sınırlarını Yıl Sonuna Kadar Kapalı Tutacak

Bugüne kadar sadece 26 kişinin COVID-19'dan hayatını kaybettiği Yeni Zelanda, kendi vatandaşlarını korumak adına 'tamamen açılmaya hazır olmadıklarını' belirterek sınırlarını bu yıl sonuna kadar kapalı tutmaya devam edeceklerini açıkladı

Yeni Zelanda, bugüne kadar COVID-19'a karşı en güçlü şekilde mücadele veren ülkelerden birisi oldu. Tek bir kişinin COVID-19 pozitif çıkması nedeniyle karantinaya giden ülke, kendi ekonomisini ayakta tutmak ve vatandaşlarının psikolojilerini korumak adına sağlam adımlar atmaya devam ediyor.

Bir süre önce sınırlarını istisnai durumlar dışında tamamen kapatan Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Arden, hizmet verdiği ülke ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. COVID-19 pandemisi ile en iyi mücadele etme yönteminin "eliminasyon stratejisi" olduğunu belirten Arden, sınırlarını bir süre daha kapalı tutma kararı aldığını açıkladı.

Yeni Zelanda sınırları 2021 sonuna kadar açılmayacak

Yeni Zelanda'da bugüne kadar COVID-19 yüzünden ölenlerin sayısı sadece 26. Şu anda halkın içinde tek bir COVID-19 vakası bile bulunmuyor ancak istisnai durumlar yüzünden yurtdışından gelen insanlarda COVID-19 testi pozitif olabiliyor ancak Yeni Zelanda hükümeti, bu hastaların hiçbir şekilde karantinaya girmeden halkın içine karışmasına izin vermiyor. Ülkede şu an durum o kadar normale dönmüş vaziyette ki geçtiğimiz günlerde maske ve sosyal mesafe gibi hiçbir sınırlaması bulunmayan, toplamda 50 bin kişinin katılım sağladığı bir konser düzenlenmişti.

Uzun bir süredir sınırlarını kapalı tutan Yeni Zelanda'nın bu kararını değiştirmesi bekleniyordu ancak Başbakan Jarden, ülke sınırlarını bu yıl sonuna kadar kapatma kararı aldığını açıkladı. "Tamamen açılmaya hazır durumda henüz değiliz. Dikkatli ve bilinçli bir şekilde hareket edeceğiz" ifadelerinde bulunan Arden, önümüzdeki sene sınırları açtığı zaman düşük riskli ülkelerden gelen aşılı kişilerin karantina zorunluluğu olmayacağını dile getirdi.