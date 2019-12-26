Bugün Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından paylaşılan fotoğraf ile aracın kokpitini ilk kez gördük. Aynı görüntüde otomobilin gösterge panelindeki kilometre detayı ise merak uyandırdı.

Yerli otomobil projesinin arkasındaki şirket olan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), son birkaç gündür sosyal medyadan paylaştığı görsellerle araca dair heyecan dozajını daha da artırdı. İlk önce otomobilin farklarını gördük. Ardından ızgarasında lale motiflerinin olduğunu öğrendik.

Bugün ardı ardına iki paylaşım daha yapan TOGG, önce aracın SUV segmentinde olduğunu onaylayarak tam elektrikli bir otomobil olduğunu ilan etti. Ardından aracın kokpitinin konsept görselleri ile iç mekan tasarımına ilk bakışımızı attık.

Paylaşılan fotoğraftan yola çıkarak, aracın oldukça ferah ve kaliteli bir iç mekana sahip olduğunu söyleyebiliriz. Deri direksiyon, iç ambiyans aydınlatması, dokunmatik bilgi-eğlence ekranı ve uçtan uca dijital hayalet gösterge, kokpitin etkileyici özelliklerinden sadece birkaçı. Ayrıca araçta herhangi bir anahtar girişinin bulunmadığını da söylemiş olalım.

Dikkat edenler olmuştur; aracın iç mekanını gösteren fotoğraf, İstanbul’un fethine vurgu yapılarak tam 14:53’te paylaşıldı. Fakat TOGG’un sayılarla oyununun yalnızca bununla sınırlı olmadığı görülüyor. Yerli otomobilin kokpitindeki bir detayda dijital hayalet gösterge panelindeki kilometre bilgisi oldu.

Gösterge ekranında aracın 120 kilometrede olduğu bilgisi yer alıyor:

Yerli otomobilin gösterge ekranında aracın 120 kilometrede olduğu bilgisi yer alıyor. Söz konusu sayının anlamı ve neden tercih edildiği şu an için tam bir muamma; ancak bu sayının alelade bir şekilde seçilmediğini tahmin ediyoruz. 120 sayısının neye işaret ettiğini yarınki ön gösterim sırasında öğrenebiliriz. C segmenti bir elektrikli SUV modeli olan yerli otomobil, yarın Gebze’deki Bilişim Vadisi'nde düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak.