Mimarlar ve Mühendisler Grubu'nun düzenlediği 3. Ar-Ge ve İnovasyon Zirvesi'nde konuşan Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu CEO'su Gürcan Karakaş, proje hakkında açıklamalar yaptı. Karakaş proje hakkında bilgiler verirken, 'kimseyi kopyalamaya ihtiyacımız yok' dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı M.Fatih Kacır tarafından yönetilen "Sanayinin Dönüşümü: Yapay Zeka, Robotlar ve Nesnelerin İnterneti" konulu panelde konuşan Karakaş, yaptığı açıklamada, üzerinde çalıştıkları projenin büyük bir fırsat çerçevesi açtığını ve fazla kaynak harcamadan, elimizde olan kaynakları kullanarak fark yaratabileceğimizi belirtti.

Elektrikli otomobillerde menzil sorununun çözülmeye başladığını ve otonom araçların geliştirildiğini vurgulayan Karakaş, 2030 yılında nüfusun yüzde altmışının şehirlerde yaşayacağına da dikkat çekti. Bu şehirleşme hareketi sonucunda da bugün küçük çevrelerin konuştuğu nesnelerin interneti, otonom sistemler gibi konuların kitlelere yayılacağını düşündüğünü belirtti.

Karakaş ayrıca "Bizim kimseyi kopyalamaya ihtiyacımız yok. Bazıları Japonya'yı, bazıları Kore'yi örnek veriyor. Ama bizim bunlara ihtiyacımız yok, çünkü bu ülkelerin yola çıktığı zamanın şartları farklıydı, bugün bambaşka bir zamanda yaşıyoruz. Otomobilden daha fazlasını yapmak üzere yola çıktık. Bir ulaşım teknolojileri ekosistemi oluşturma hedefindeyiz" diyerek başka toplumlardaki atılımları kopyalama düşüncesine set çekmiş oldu.

Karakaş'a göre cep telefonlarındaki değişim çok yakında otomobillerin de başına gelecek.