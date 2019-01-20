Milli Savunma Bakanlığı tarafından düzenli aralıklarla yapılan bilgilendirme toplantılarından sonuncusu dün gerçekleşti. Toplantıda Milli Savunma Bakanlığı'nca hazırlanan metni okuyan Tanıtım Subayı Deniz Binbaşı Nadide Şebnem Aktop, yerli ve milli uzun menzilli hava ve füze savunma sistemi Siper için ilk adımın atıldığını söyledi.

Milli Savunma Bakanlığı'nda gerçekleşen toplantıda, yaşanan son gelişmeler hakkında bilgi verildi. Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantının en dikkat çeken açıklaması, yerli savunma sistemleri hakkındaydı. Tanıtım Subayı Deniz Binbaşı Nadide Şebnem Aktop, "Yerli ve milli uzun menzilli hava ve füze savunma sistemi projemiz SİPER'in de ilk adımını atmış bulunmaktayız." dedi.

Aktop'un ilk basın toplantısı olma özelliğini taşıyan bu toplantıda, basın mensuplarından soru kabul edilmedi. Tanıtım Subayı Aktop, 2018'in sonlarından bugüne kadar geçen süreci değerlendirirken S-400'lerin kazandırdığı savunma yeteneğine dikkat çekti. Hava ve füze savunma sistemlerinin, ülkemiz için bir seçenek değil zorunluluk olduğunu belirten Aktop, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Rusya Federasyonu'ndan S-400 sistemleri tedariki ile ülkemiz, önemli bir hava savunma yeteneği kazanmış olacaktır. Teknoloji transferi ve ortak üretim yoluyla, kendi milli sistemlerimizi geliştirmek üzere başlattığımız çalışmalar da müttefiklerimiz İtalya ve Fransa ortaklığı olan EUROSAM ile yürütülmektedir."

Patriot'larla alakalı temasların, ABD ve Savunma Sanayi Başkanlığı arasında devam ettiğini belirten Nadide Şebnem Aktop, yerli ve milli uzun menzilli hava ve füze savunma sistemi projesi "Siper" için girişimlerin başladığını bildirdi. ABD ile yaşananlar sonrası geleceği merak konusu olan F35'ler hakkında da bilgi veren Aktop, "İlk 2 uçak, 21 Haziran 2018'de teslim alınmıştır. Pilot ve bakım eğitimleri, ABD'de devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

2019 yılının Mart ayında iki uçağın daha ABD'den teslim alınacağını ve bu uçakların daha önce teslim alınan iki uçakla birlikte eğitim ve bakım eğitimleri için 2020 yılına kadar ABD'de kalacağını açıklayan Aktop, 5. ve 6. uçağın 30 Kasım 2019'da ülkemize iniş yapacağını belirterek toplantıyı noktaladı.