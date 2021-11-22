Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) Başkanı Gönül Kamalı, ülkedeki yazılım sektörünü uluslararası pazara açacak 14 teşvikten oluşan paket hakkında konuştu. Ticaret Bakanlığı’nın paketi yakında açıklayabileceğinden bahseden Kamalı, teşviklerin amaçları hakkında bilgi verdi.

Ülkemizde her yıl binlerce kişi yazılım okur ya da bir şekilde öğrenirken, herkes alanda kendine uygun iş bulamayabiliyor. Ülkeden küresel pazarlara açılamayan yazılımcılar da bunu yapmak için direkt yurt dışına gidiyor. Ancak bu konuda yakında yürürlüğe girecek yeni teşvikler, bunu gereklilikten çok keyfî bir tercih haline getirebilir.

Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) Başkanı Gönül Kamalı, Türkiye’deki yazılım sektörünün küresel pazarda kendine yer edinmesini sağlayacak yeni teşvik planı hakkında konuştu. 14 kritik teşvikin yer aldığı planın bu ay açıklanması bekleniyor.

İlk etapta 100 ihracatçı firma yararlanacak

Şu anda imza aşamasında olan 14 teşvikin bu ay Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanabileceğini ifade eden YASAD Başkanı Gönül Kamalı, planın içeriği hakkında kısaca bilgi verdi. Paketin içerisinde uluslararası pazarda rekabet gücünü artırmayı amaçlayan e-Turquality sisteminin, yeni bir ön finansman paketinin ve ihracatçıya özel sübvansiyonun ve yatırım teşvikinin bulunduğunu ifade eden Kamalı, plan hakkında şu açıklamalarda bulundu:

“Pandemi, yazılımın Türkiye’de ve dünya genelinde önemini merkeze taşıdı. Yazılım, insan kaynağı odaklı ve yetenek ile yetkinliğin en fazla talep gördüğü bir sektör. Türkiye genelinde 250 bin yazılım geliştiriciye ihtiyaç var ve yurt dışına giden işgücümüz yüksek. İşgücü piyasasını iyileştirici önlemler almalıyız. 2020 yılında 3 milyar dolar gerçekleşen yazılım ihracat gelirini yeni teşvik sistemiyle 10 milyar dolara taşımamız mümkün. Ticaret Bakanlığı’mızdan bir ay içerisinde imzadan çıkması beklenen 14 kritik teşvik, sektörün önünü açmaya yönelik formülize edildi. Yazılım sektörüne yönelik e-Turquality sistemi kuruldu ve ilk etapta 100 ihracatçı firmamızı e-Turquality ile buluşturmaya hazırlanıyoruz. 210 milyar doları aşan ihracat gelirimizi, yazılım ihracatının kaldıraç gücüyle çok farklı noktalara taşımak istiyoruz.”

Şu an mevcut olan AR-GE ve inovasyon teşviklerinde büyük eksikler olduğunu ve yeni paketteki teşviklerin kolay uygulanabilir olduğundan bahseden Kamalı, sözlerine “Yeni teşvik ile yazılım ihracatçılarına yönelik sübvansiyon sistemi geliyor. Bugüne kadar mevcut teşvikler içerisinde AR-GE, inovasyon teşviki vardı, ancak iki konuda büyük eksiğimizin olduğu görüyoruz. Biri ön finansman sorunu diğeri otomotiv sektörünün önünü açan nitelikte sektöre yönelik yatırım teşvikinin eksikliğiydi. Yeni pakette bu sorunların çözümüne yönelik adımların atılmış olduğunu göreceğiz. Diğer yanda kimi plan ve teşvikler neden zayıf dediğimizde kimi mevzuatların yetersiz kaldığını görüyoruz. 14 teşvikten oluşan paket kolay uygulanabilir ve ölçümlenebilir olacak. Böylelikle küresel pazarda yerli yazılım sanayimizin rekabet gücünü artırmayı hedefliyoruz.” diyerek devam etti.